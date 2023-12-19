https://ria.ru/20231219/slutskiy-1916693666.html
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России - РИА Новости, 19.12.2023
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на съезде ЛДПР предложил выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:34
2023-12-19T13:34
2023-12-19T13:34
михаил дегтярев
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на съезде ЛДПР предложил выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Кандидатура Слуцкого является лучшей от нашей партии", - сообщил Дегтярёв. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Михаил Дегтярев, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом от партии в президенты России
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на съезде ЛДПР предложил выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
"Кандидатура Слуцкого является лучшей от нашей партии", - сообщил Дегтярёв.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах