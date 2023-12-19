https://ria.ru/20231219/slutskiy-1916693666.html

Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России

Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России - РИА Новости, 19.12.2023

Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на съезде ЛДПР предложил выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:34

2023-12-19T13:34

2023-12-19T13:34

михаил дегтярев

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на съезде ЛДПР предложил выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Кандидатура Слуцкого является лучшей от нашей партии", - сообщил Дегтярёв. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231217/putin-1916322075.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил дегтярев, политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр