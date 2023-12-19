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Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России - РИА Новости, 19.12.2023
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13:34 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/slutskiy-1916693666.html
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России - РИА Новости, 19.12.2023
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на съезде ЛДПР предложил выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:34
2023-12-19T13:34
михаил дегтярев
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на съезде ЛДПР предложил выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Кандидатура Слуцкого является лучшей от нашей партии", - сообщил Дегтярёв. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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михаил дегтярев, политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Михаил Дегтярев, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России

Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом от партии в президенты России

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на съезде ЛДПР предложил выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
"Кандидатура Слуцкого является лучшей от нашей партии", - сообщил Дегтярёв.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах
17 декабря, 16:08
 
Михаил ДегтяревПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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