https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html

СМИ: в Польше признали виновными 14 человек в якобы шпионаже для России

СМИ: в Польше признали виновными 14 человек в якобы шпионаже для России - РИА Новости, 19.12.2023

СМИ: в Польше признали виновными 14 человек в якобы шпионаже для России

Суд в Польше признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в якобы шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:01

2023-12-19T17:01

2023-12-19T18:16

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МОСКВА/ВАРШАВА, 19 дек - РИА Новости. Суд в Польше признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в якобы шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий, сообщает агентство Франс Пресс. По данным портала Onet, приговоренные получили от 1 года 1 месяца до 6 лет лишения свободы.Ранее спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку. Прокурор предъявил им обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши. Указывалось, что обвиняемыми являются 12 граждан Украины, три белоруса и один россиянин. Издание Rzeczpospolita в понедельник писало, что польский суд во вторник вынесет приговоры по делу "российской шпионской сети". "Польский суд во вторник вынес приговоры 14 гражданам России, Белоруссии и Украины за подготовку диверсий и шпионаж… в пользу России", - пишет агентство. По данным портала Onet, изначально все 16 обвиняемых признали вину и добровольно согласились подвергнуться наказанию без судебного процесса. Однако в последний момент двое отозвали свои ходатайства. Их ждет обычный судебный процесс.Портал сообщает, что самое суровое наказание в шесть лет лишения свободы получил Артем А., а самое мягкое - Мария М. - один год и один месяц лишения свободы. Все осужденные также должны заплатить по 5 тысяч злотых (около 1250 долларов) в пользу Фонда правосудия. Кроме того, они заплатят крупные штрафы.Все 14 осужденных были признаны виновными по статье 130 (1) Уголовного кодекса Польши (шпионаж). Часть из них, по мнению суда, действовала в организованной преступной группы.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20231213/shpionazh-1915635297.html

https://ria.ru/20231130/shpionazh-1912934774.html

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