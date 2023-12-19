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Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков

Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков - РИА Новости, 19.12.2023

Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков

Российская фабрика шоколада "Конфаэль" была основана Ириной Эльдархановой в 2001 году. За всю историю существования фабрики сладкие подарки ручной работы были изготовлены для королей, руководителей государств, канцлеров. Также рекордом компании стал четырехметровый шоколадный крокодил весом в одну тонну.

2023-12-19T09:51

2023-12-19T09:51

2023-12-19T11:21

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У фабрики есть свое производство в подмосковном Красногорске. При этом компания доставляет свои изделия не только по Московскому региону, а по всей территории России. За 20 лет своего существования ассортимент шоколадных сувениров был расширен до 5000 наименований.

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