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Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков - РИА Новости, 19.12.2023
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09:51 19.12.2023 (обновлено: 11:21 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/shokoladkonfael-1916641724.html
Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков
Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков - РИА Новости, 19.12.2023
Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков
Российская фабрика шоколада "Конфаэль" была основана Ириной Эльдархановой в 2001 году. За всю историю существования фабрики сладкие подарки ручной работы были изготовлены для королей, руководителей государств, канцлеров. Также рекордом компании стал четырехметровый шоколадный крокодил весом в одну тонну.
2023-12-19T09:51
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У фабрики есть свое производство в подмосковном Красногорске. При этом компания доставляет свои изделия не только по Московскому региону, а по всей территории России. За 20 лет своего существования ассортимент шоколадных сувениров был расширен до 5000 наименований.
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Шоколадная фабрика "Конфаэль"
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россия, новый год, красногорск, видео, видео
Твой бизнес, Россия, Новый год, Красногорск, Видео
Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков
Российская фабрика шоколада "Конфаэль" была основана Ириной Эльдархановой в 2001 году. За всю историю существования фабрики сладкие подарки ручной работы были изготовлены для королей, руководителей государств, канцлеров. Также рекордом компании стал четырехметровый шоколадный крокодил весом в одну тонну.
2023-12-19T09:51
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Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков

Читать ria.ru в
Российская фабрика шоколада "Конфаэль" была основана Ириной Эльдархановой в 2001 году. За всю историю существования фабрики сладкие подарки ручной работы были изготовлены для королей, руководителей государств, канцлеров. Также рекордом компании стал четырехметровый шоколадный крокодил весом в одну тонну.
У фабрики есть свое производство в подмосковном Красногорске. При этом компания доставляет свои изделия не только по Московскому региону, а по всей территории России. За 20 лет своего существования ассортимент шоколадных сувениров был расширен до 5000 наименований.
 
Твой бизнесРоссияНовый годКрасногорскВидео
 
 
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