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Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков
Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков - РИА Новости, 19.12.2023
Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков
Российская фабрика шоколада "Конфаэль" была основана Ириной Эльдархановой в 2001 году. За всю историю существования фабрики сладкие подарки ручной работы были изготовлены для королей, руководителей государств, канцлеров. Также рекордом компании стал четырехметровый шоколадный крокодил весом в одну тонну.
2023-12-19T09:51
2023-12-19T09:51
2023-12-19T11:21
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У фабрики есть свое производство в подмосковном Красногорске. При этом компания доставляет свои изделия не только по Московскому региону, а по всей территории России. За 20 лет своего существования ассортимент шоколадных сувениров был расширен до 5000 наименований.
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Шоколадная фабрика "Конфаэль"
Шоколадная фабрика "Конфаэль"
2023-12-19T09:51
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PT6M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков
Российская фабрика шоколада "Конфаэль" была основана Ириной Эльдархановой в 2001 году. За всю историю существования фабрики сладкие подарки ручной работы были изготовлены для королей, руководителей государств, канцлеров. Также рекордом компании стал четырехметровый шоколадный крокодил весом в одну тонну.
2023-12-19T09:51
true
PT6M13S
Шоколад для королей: как работает фабрика сладких подарков
Российская фабрика шоколада "Конфаэль" была основана Ириной Эльдархановой в 2001 году. За всю историю существования фабрики сладкие подарки ручной работы были изготовлены для королей, руководителей государств, канцлеров. Также рекордом компании стал четырехметровый шоколадный крокодил весом в одну тонну.