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В Новгородской области построят школу для талантливых детей - РИА Новости, 19.12.2023
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15:08 19.12.2023 (обновлено: 15:32 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/shkola-1916724399.html
В Новгородской области построят школу для талантливых детей
В Новгородской области построят школу для талантливых детей - РИА Новости, 19.12.2023
В Новгородской области построят школу для талантливых детей
Строить школу для талантливых детей в городе Валдай Новгородской области начнут в 2024 году, рассказал губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:08
2023-12-19T15:32
новгородская область
валдай
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Строить школу для талантливых детей в городе Валдай Новгородской области начнут в 2024 году, рассказал губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям. "Ставлю задачу – в 2024 году начать на Валдае строительство учебного заведения нового формата – передовой школы для талантливых детей. Всего пять регионов страны выбраны президентом для реализации этого пилотного проекта. И Новгородская область – в их числе. В новой школе с круглогодичным проживанием смогут учиться дети из любых уголков страны, в том числе и наши, новгородские ребята", - рассказал Никитин. По его словам, педагогический состав будет формироваться на федеральном уровне. Возле школы появится современный кампус для детей на 600 мест и новое жилье для педагогов. Никитин также сообщил, что в регионе реализуется масштабный проект "Город – Университет". Его важной частью станет современный кампус, строительство которого начнется в начале 2024 года. Губернатор отметил, что число резидентов инновационной долины "Валдай" необходимо увеличить с 22 минимум до 50. Следующим этапом станет строительство центра полупроводникового материаловедения, которое должно начаться не позднее второй половины 2024 года. Также он поручил создать два центра инновационного молодежного творчества на базе промышленных предприятий, где школьники смогут получать практические навыки будущей профессии.
https://ria.ru/20231214/putin-1915818586.html
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новгородская область, валдай, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Валдай, Андрей Никитин (политик)
В Новгородской области построят школу для талантливых детей

В Новгородской области в 2024 году начнут строить школу для талантливых детей

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
Губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Строить школу для талантливых детей в городе Валдай Новгородской области начнут в 2024 году, рассказал губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям.
"Ставлю задачу – в 2024 году начать на Валдае строительство учебного заведения нового формата – передовой школы для талантливых детей. Всего пять регионов страны выбраны президентом для реализации этого пилотного проекта. И Новгородская область – в их числе. В новой школе с круглогодичным проживанием смогут учиться дети из любых уголков страны, в том числе и наши, новгородские ребята", - рассказал Никитин.
По его словам, педагогический состав будет формироваться на федеральном уровне. Возле школы появится современный кампус для детей на 600 мест и новое жилье для педагогов.
Никитин также сообщил, что в регионе реализуется масштабный проект "Город – Университет". Его важной частью станет современный кампус, строительство которого начнется в начале 2024 года. Губернатор отметил, что число резидентов инновационной долины "Валдай" необходимо увеличить с 22 минимум до 50. Следующим этапом станет строительство центра полупроводникового материаловедения, которое должно начаться не позднее второй половины 2024 года. Также он поручил создать два центра инновационного молодежного творчества на базе промышленных предприятий, где школьники смогут получать практические навыки будущей профессии.
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