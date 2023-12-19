https://ria.ru/20231219/shebekino-1916743950.html
Гладков вручил жителям Шебекино ключи от нового жилья
Гладков вручил жителям Шебекино ключи от нового жилья - РИА Новости, 19.12.2023
Гладков вручил жителям Шебекино ключи от нового жилья
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход восстановительных работ в Шебекинском округе, который подвергается обстрелам со стороны украинских РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:04
2023-12-19T16:04
2023-12-19T16:04
белгородская область
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход восстановительных работ в Шебекинском округе, который подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, и вручил ключи от заново возведенного жилья тем, кто остался без крыши над головой, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что за прошедшие пять дней в Шебекино и Новой Таволжанке строители восстановили ещё 24 пострадавших объекта. Глава региона в ходе рабочей поездки по Шебекинскому округу встретился с жителями, у которых идут восстановительные работы, и с жителями, которые уже получили заново возведенное жилье. Это те собственники, которые сразу приняли решение и подписали документы, необходимые для начала строительства. Одними из них стала семья из Шебекино, проживающая в доме №22 на улице Попова. Частный двухкомнатный дом, который попал под обстрел летом, построили заново. "Хозяева признаются, что кухня и душевая стали больше. Дом получился светлым, теплым и уютным, даже лучше, чем был раньше. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло", - поделился глава региона, слова которого приводятся в сообщении. После Шебекино глава региона проехал по нескольким улицам в Новой Таволжанке. Там уже полностью восстановили четырехкомнатный дом на Серикова, 115. Дом №1 на улице Фрунзе также готов принять жильцов. "До Нового года семья переедет. Так получилось, что купили дом в прошлом году, а в этом году – опять новоселье. Осталось решить вопрос с забором - собственники сами примут решение, и когда погода позволит выполнить работы качественно, обязательно восстановим", - отметил губернатор. В домах №32 на улице Фрунзе и №16 на улице Щорса также выполнены все обязательства по восстановлению жилья. Весной будут доделаны еще и хозпостройки. За полгода полностью восстановили дом №18 на улице Красноармейская. Хозяйка Ирина Григорьевна признается, что поначалу даже не верили, что за такой короткий срок удастся построить новый дом. Собственники довольны результатом, сделали перепланировку, сами контролировали ход работ. А вот жильцов дома №20 на улице Карьерной глава региона уже встретил на дороге. "Хозяин дома попросил зайти: окна и кровлю восстановили, но внутренних работ не начали. Вижу, что мужчина очень переживает за сохранность основного имущества. Конечно, он прав. Строителям нужно максимально быстро приступить к восстановлению. Все необходимые материалы закуплены, к концу недели работы начнутся. На следующей неделе заеду, чтобы проверить, как продвигается процесс", - заключил глава области.
https://ria.ru/20231214/shebekino-1915843786.html
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков вручил жителям Шебекино ключи от нового жилья
Гладков вручил жителям Шебекино, оставшимся без жилья, ключи от новых домов
БЕЛГОРОД, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход восстановительных работ в Шебекинском округе, который подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, и вручил ключи от заново возведенного жилья тем, кто остался без крыши над головой, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что за прошедшие пять дней в Шебекино и Новой Таволжанке строители восстановили ещё 24 пострадавших объекта. Глава региона в ходе рабочей поездки по Шебекинскому округу встретился с жителями, у которых идут восстановительные работы, и с жителями, которые уже получили заново возведенное жилье. Это те собственники, которые сразу приняли решение и подписали документы, необходимые для начала строительства. Одними из них стала семья из Шебекино, проживающая в доме №22 на улице Попова. Частный двухкомнатный дом, который попал под обстрел летом, построили заново. "Хозяева признаются, что кухня и душевая стали больше. Дом получился светлым, теплым и уютным, даже лучше, чем был раньше. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло", - поделился глава региона, слова которого приводятся в сообщении.
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После Шебекино глава региона проехал по нескольким улицам в Новой Таволжанке. Там уже полностью восстановили четырехкомнатный дом на Серикова, 115. Дом №1 на улице Фрунзе также готов принять жильцов. "До Нового года семья переедет. Так получилось, что купили дом в прошлом году, а в этом году – опять новоселье. Осталось решить вопрос с забором - собственники сами примут решение, и когда погода позволит выполнить работы качественно, обязательно восстановим", - отметил губернатор.
В домах №32 на улице Фрунзе и №16 на улице Щорса также выполнены все обязательства по восстановлению жилья. Весной будут доделаны еще и хозпостройки. За полгода полностью восстановили дом №18 на улице Красноармейская. Хозяйка Ирина Григорьевна признается, что поначалу даже не верили, что за такой короткий срок удастся построить новый дом. Собственники довольны результатом, сделали перепланировку, сами контролировали ход работ.
А вот жильцов дома №20 на улице Карьерной глава региона уже встретил на дороге. "Хозяин дома попросил зайти: окна и кровлю восстановили, но внутренних работ не начали. Вижу, что мужчина очень переживает за сохранность основного имущества. Конечно, он прав. Строителям нужно максимально быстро приступить к восстановлению. Все необходимые материалы закуплены, к концу недели работы начнутся. На следующей неделе заеду, чтобы проверить, как продвигается процесс", - заключил глава области.
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