https://ria.ru/20231219/shebekino-1916743950.html

Гладков вручил жителям Шебекино ключи от нового жилья

Гладков вручил жителям Шебекино ключи от нового жилья - РИА Новости, 19.12.2023

Гладков вручил жителям Шебекино ключи от нового жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход восстановительных работ в Шебекинском округе, который подвергается обстрелам со стороны украинских РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:04

2023-12-19T16:04

2023-12-19T16:04

белгородская область

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход восстановительных работ в Шебекинском округе, который подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, и вручил ключи от заново возведенного жилья тем, кто остался без крыши над головой, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что за прошедшие пять дней в Шебекино и Новой Таволжанке строители восстановили ещё 24 пострадавших объекта. Глава региона в ходе рабочей поездки по Шебекинскому округу встретился с жителями, у которых идут восстановительные работы, и с жителями, которые уже получили заново возведенное жилье. Это те собственники, которые сразу приняли решение и подписали документы, необходимые для начала строительства. Одними из них стала семья из Шебекино, проживающая в доме №22 на улице Попова. Частный двухкомнатный дом, который попал под обстрел летом, построили заново. "Хозяева признаются, что кухня и душевая стали больше. Дом получился светлым, теплым и уютным, даже лучше, чем был раньше. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло", - поделился глава региона, слова которого приводятся в сообщении. После Шебекино глава региона проехал по нескольким улицам в Новой Таволжанке. Там уже полностью восстановили четырехкомнатный дом на Серикова, 115. Дом №1 на улице Фрунзе также готов принять жильцов. "До Нового года семья переедет. Так получилось, что купили дом в прошлом году, а в этом году – опять новоселье. Осталось решить вопрос с забором - собственники сами примут решение, и когда погода позволит выполнить работы качественно, обязательно восстановим", - отметил губернатор. В домах №32 на улице Фрунзе и №16 на улице Щорса также выполнены все обязательства по восстановлению жилья. Весной будут доделаны еще и хозпостройки. За полгода полностью восстановили дом №18 на улице Красноармейская. Хозяйка Ирина Григорьевна признается, что поначалу даже не верили, что за такой короткий срок удастся построить новый дом. Собственники довольны результатом, сделали перепланировку, сами контролировали ход работ. А вот жильцов дома №20 на улице Карьерной глава региона уже встретил на дороге. "Хозяин дома попросил зайти: окна и кровлю восстановили, но внутренних работ не начали. Вижу, что мужчина очень переживает за сохранность основного имущества. Конечно, он прав. Строителям нужно максимально быстро приступить к восстановлению. Все необходимые материалы закуплены, к концу недели работы начнутся. На следующей неделе заеду, чтобы проверить, как продвигается процесс", - заключил глава области.

https://ria.ru/20231214/shebekino-1915843786.html

https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков