https://ria.ru/20231219/shebekino-1916653632.html
Гладков рассказал о помощи предпринимателям в Шебекино
Гладков рассказал о помощи предпринимателям в Шебекино - РИА Новости, 19.12.2023
Гладков рассказал о помощи предпринимателям в Шебекино
Помощь предпринимателям Шебекино Белгородской области, которое подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, будет увеличена, сейчас... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:50
2023-12-19T10:50
2023-12-19T10:50
белгородская область
шебекино
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 дек – РИА Новости. Помощь предпринимателям Шебекино Белгородской области, которое подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, будет увеличена, сейчас главная задача властей – полностью восстановить производственную деятельность пострадавших предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Гладков рассказал, что встретился с руководителями предприятий Шебекинского городского округа, чтобы обсудить меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате обстрелов. "Нашему региону из федерального бюджета выделена субсидия в размере 1 миллиард 273 миллиона рублей. Ещё 402 миллиона рублей к этой сумме мы добавляем из регионального бюджета. С учетом тех средств, которые были выделены по различным направлениям поддержки ранее, это 1,45 миллиарда – в общем объёме получается около 3,15 миллиарда рублей", - написал Гладков. Он напомнил о том, что президент России Владимир Путина поручил рассмотреть возможность увеличения объема поддержки предпринимателей через создание свободной экономической зоны в Шебекино. Губернатор отметил, что региональные власти активно взаимодействуют с федеральным министерством экономического развития по данному направлению. "Уже сейчас можно сказать, что эта мера будет принята по аналогии с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Налоговые послабления и льготы будут распространяться на уже работающие предприятия", - пояснил Гладков. По его словам, список резидентов будет определяться правительством Белгородской области. Однако сейчас главная задача властей — помочь полностью восстановить производственную деятельность пострадавших предприятий. "Считаю, что каждому производству необходим индивидуальный подход. Поэтому в ближайшие дни в региональном министерстве экономического развития и промышленности пройдут отдельные встречи с руководителями предприятий, претендующих на оказание финансовой помощи", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Шебекино, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о помощи предпринимателям в Шебекино
Гладков: помощь предпринимателям в Шебекино расширят
БЕЛГОРОД, 19 дек – РИА Новости.
Помощь предпринимателям Шебекино Белгородской области, которое подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, будет увеличена, сейчас главная задача властей – полностью восстановить производственную деятельность пострадавших предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
Гладков рассказал, что встретился с руководителями предприятий Шебекинского городского округа, чтобы обсудить меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате обстрелов.
"Нашему региону из федерального бюджета выделена субсидия в размере 1 миллиард 273 миллиона рублей. Ещё 402 миллиона рублей к этой сумме мы добавляем из регионального бюджета. С учетом тех средств, которые были выделены по различным направлениям поддержки ранее, это 1,45 миллиарда – в общем объёме получается около 3,15 миллиарда рублей", - написал Гладков.
Он напомнил о том, что президент России Владимир Путина
поручил рассмотреть возможность увеличения объема поддержки предпринимателей через создание свободной экономической зоны в Шебекино. Губернатор отметил, что региональные власти активно взаимодействуют с федеральным министерством экономического развития по данному направлению.
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино
"Уже сейчас можно сказать, что эта мера будет принята по аналогии с Донецкой и Луганской народными республиками
, а также Запорожской и Херсонской областями. Налоговые послабления и льготы будут распространяться на уже работающие предприятия", - пояснил Гладков.
По его словам, список резидентов будет определяться правительством Белгородской области. Однако сейчас главная задача властей — помочь полностью восстановить производственную деятельность пострадавших предприятий.
"Считаю, что каждому производству необходим индивидуальный подход. Поэтому в ближайшие дни в региональном министерстве экономического развития и промышленности пройдут отдельные встречи с руководителями предприятий, претендующих на оказание финансовой помощи", - резюмировал глава региона.
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