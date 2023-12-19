https://ria.ru/20231219/shebekino-1916653632.html

Гладков рассказал о помощи предпринимателям в Шебекино

Гладков рассказал о помощи предпринимателям в Шебекино - РИА Новости, 19.12.2023

Гладков рассказал о помощи предпринимателям в Шебекино

Помощь предпринимателям Шебекино Белгородской области, которое подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, будет увеличена, сейчас... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:50

2023-12-19T10:50

2023-12-19T10:50

белгородская область

шебекино

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 дек – РИА Новости. Помощь предпринимателям Шебекино Белгородской области, которое подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, будет увеличена, сейчас главная задача властей – полностью восстановить производственную деятельность пострадавших предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Гладков рассказал, что встретился с руководителями предприятий Шебекинского городского округа, чтобы обсудить меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате обстрелов. "Нашему региону из федерального бюджета выделена субсидия в размере 1 миллиард 273 миллиона рублей. Ещё 402 миллиона рублей к этой сумме мы добавляем из регионального бюджета. С учетом тех средств, которые были выделены по различным направлениям поддержки ранее, это 1,45 миллиарда – в общем объёме получается около 3,15 миллиарда рублей", - написал Гладков. Он напомнил о том, что президент России Владимир Путина поручил рассмотреть возможность увеличения объема поддержки предпринимателей через создание свободной экономической зоны в Шебекино. Губернатор отметил, что региональные власти активно взаимодействуют с федеральным министерством экономического развития по данному направлению. "Уже сейчас можно сказать, что эта мера будет принята по аналогии с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Налоговые послабления и льготы будут распространяться на уже работающие предприятия", - пояснил Гладков. По его словам, список резидентов будет определяться правительством Белгородской области. Однако сейчас главная задача властей — помочь полностью восстановить производственную деятельность пострадавших предприятий. "Считаю, что каждому производству необходим индивидуальный подход. Поэтому в ближайшие дни в региональном министерстве экономического развития и промышленности пройдут отдельные встречи с руководителями предприятий, претендующих на оказание финансовой помощи", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html

https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html

шебекино

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков