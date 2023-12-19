https://ria.ru/20231219/serbiya-1916748525.html

В ЕС призвали Сербию улучшить избирательный процесс

В ЕС призвали Сербию улучшить избирательный процесс - РИА Новости, 19.12.2023

В ЕС призвали Сербию улучшить избирательный процесс

В Европейском союзе заявили, что "приняли к сведению" предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ по досрочным муниципальным выборам в Сербии и считают необходимым... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:21

2023-12-19T16:21

2023-12-19T16:21

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. В Европейском союзе заявили, что "приняли к сведению" предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ по досрочным муниципальным выборам в Сербии и считают необходимым "улучшить избирательный процесс" в этой стране, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. "В свете этих предварительных выводов мы с обеспокоенностью заключаем, что избирательный процесс требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ, поскольку правильное функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса присоединения Сербии к ЕС", - указывается в документе. В ЕС также призвали сербское руководство "обеспечить конструктивный, инклюзивный диалог" со всеми политическими силами. Представители прозападной оппозиции в ночь на вторник выразили несогласие с победой коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде и устроили протесты в центре города. Их лидеры Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли в здание избиркома, вручили свои жалобы на ход голосования и требования об аннулировании результатов и объявили голодовку. При этом протестующие нападали на членов избиркомов и пытались пронести в здание ножи, дубинки и биты. Оппозиция утверждает, что голоса ее избирателей на выборах "украдены", так как в Белграде якобы голосовали сербы с двойным гражданством без столичной прописки. Представители оппозиционного блока заявили, что передали "доказательства" в избирком. Полиция Сербии во вторник задержала двух участников оппозиционного протеста перед Республиканской избирательной комиссией (РИК) в ночь на вторник за нападение на директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича, а также на полицейского и за другие нарушения. Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%, на третьем - правопатриотическое движение "Доктор Милош Йованович - Надежда для Сербии".

https://ria.ru/20231219/serbiya-1916632800.html

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Варвара Скокшина

в мире, сербия, белград (город), москва, жозеп боррель, александр вучич, евросоюз, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе