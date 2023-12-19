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В Новгородской области продлят действие статуса многодетной семьи - РИА Новости, 19.12.2023
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15:51 19.12.2023 (обновлено: 16:00 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/semya-1916739770.html
В Новгородской области продлят действие статуса многодетной семьи
В Новгородской области продлят действие статуса многодетной семьи - РИА Новости, 19.12.2023
В Новгородской области продлят действие статуса многодетной семьи
Действие статуса многодетной семьи будет продлено до достижения старшим ребенком 23 лет, пока он учится очно, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в ходе... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:51
2023-12-19T16:00
новгородская область
андрей никитин (политик)
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Действие статуса многодетной семьи будет продлено до достижения старшим ребенком 23 лет, пока он учится очно, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в ходе своего ежегодного послания. Сейчас статус многодетной семьи в Новгородской области присваивается семьям, воспитывающим трое и более детей, в том числе усыновленных, до достижения старшим из них возраста 18 лет. "Как сказал наш президент, многодетная, крепкая, благополучная семья – это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы обязаны поддерживать такие семьи, тем более что исторически Россия всегда была многодетной. Теперь такую традицию нам пора возвращать. Поэтому считаю необходимым продлить новгородским семьям статус многодетной на период очного обучения старшего ребёнка в колледже или университете, до достижения 23 лет. Прошу социальный блок правительства подготовить соответствующие изменения в региональное законодательство и внести их на рассмотрение в областную думу. Уверен, что коллеги нас поддержат", – подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20231204/status-1913769565.html
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новгородская область, андрей никитин (политик), россия
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Россия
В Новгородской области продлят действие статуса многодетной семьи

Никитин: действие статуса многодетной семьи продлят до 23-летия старшего ребенка

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
Губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Действие статуса многодетной семьи будет продлено до достижения старшим ребенком 23 лет, пока он учится очно, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в ходе своего ежегодного послания.
Сейчас статус многодетной семьи в Новгородской области присваивается семьям, воспитывающим трое и более детей, в том числе усыновленных, до достижения старшим из них возраста 18 лет.
"Как сказал наш президент, многодетная, крепкая, благополучная семья – это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы обязаны поддерживать такие семьи, тем более что исторически Россия всегда была многодетной. Теперь такую традицию нам пора возвращать. Поэтому считаю необходимым продлить новгородским семьям статус многодетной на период очного обучения старшего ребёнка в колледже или университете, до достижения 23 лет. Прошу социальный блок правительства подготовить соответствующие изменения в региональное законодательство и внести их на рассмотрение в областную думу. Уверен, что коллеги нас поддержат", – подчеркнул Никитин.
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