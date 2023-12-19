Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время
Эрдоган хочет в ближайшее время обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время, надеется обсудить черноморскую зерновую инициативу.
Он заявил о необходимости возобновления черноморской зерновой инициативы. "Нам необходимо возобновить работу "зернового коридора" и обеспечить, чтобы нуждающиеся африканские страны получили свою долю от него. Мы, Россия, Катар и Турция, создали тройную солидарность. Катар будет поддерживать зерно, поступающее по этому коридору, на финансовом уровне, мы будем перерабатывать его в муку на своих заводах, а затем отправлять в африканские страны. Мы следуем этому плану", - сказал турецкий лидер.
Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть - это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса".
Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования. Кроме того, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия—Африка в июле, что Россия бесплатно направит зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы.