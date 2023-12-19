https://ria.ru/20231219/sdelka-1916703342.html

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 19.12.2023

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время, надеется обсудить... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:03

2023-12-19T14:03

2023-12-19T14:03

экономика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время, надеется обсудить черноморскую зерновую инициативу. "Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: "Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал". Я надеюсь, что мы получим от него положительные ответы и продолжим наш путь", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Венгрии.Он заявил о необходимости возобновления черноморской зерновой инициативы. "Нам необходимо возобновить работу "зернового коридора" и обеспечить, чтобы нуждающиеся африканские страны получили свою долю от него. Мы, Россия, Катар и Турция, создали тройную солидарность. Катар будет поддерживать зерно, поступающее по этому коридору, на финансовом уровне, мы будем перерабатывать его в муку на своих заводах, а затем отправлять в африканские страны. Мы следуем этому плану", - сказал турецкий лидер.Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть - это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса".Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования. Кроме того, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия—Африка в июле, что Россия бесплатно направит зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы.

https://ria.ru/20231209/sdelka-1914820286.html

https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка