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Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 19.12.2023
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14:03 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/sdelka-1916703342.html
Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время
Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 19.12.2023
Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время, надеется обсудить... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:03
2023-12-19T14:03
экономика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время, надеется обсудить черноморскую зерновую инициативу. "Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: "Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал". Я надеюсь, что мы получим от него положительные ответы и продолжим наш путь", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Венгрии.Он заявил о необходимости возобновления черноморской зерновой инициативы. "Нам необходимо возобновить работу "зернового коридора" и обеспечить, чтобы нуждающиеся африканские страны получили свою долю от него. Мы, Россия, Катар и Турция, создали тройную солидарность. Катар будет поддерживать зерно, поступающее по этому коридору, на финансовом уровне, мы будем перерабатывать его в муку на своих заводах, а затем отправлять в африканские страны. Мы следуем этому плану", - сказал турецкий лидер.Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть - это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса".Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования. Кроме того, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия—Африка в июле, что Россия бесплатно направит зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы.
https://ria.ru/20231209/sdelka-1914820286.html
https://ria.ru/20230822/politika-1891562812.html
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экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время

Эрдоган хочет в ближайшее время обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время, надеется обсудить черноморскую зерновую инициативу.
"Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: "Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал". Я надеюсь, что мы получим от него положительные ответы и продолжим наш путь", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Венгрии.
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Он заявил о необходимости возобновления черноморской зерновой инициативы. "Нам необходимо возобновить работу "зернового коридора" и обеспечить, чтобы нуждающиеся африканские страны получили свою долю от него. Мы, Россия, Катар и Турция, создали тройную солидарность. Катар будет поддерживать зерно, поступающее по этому коридору, на финансовом уровне, мы будем перерабатывать его в муку на своих заводах, а затем отправлять в африканские страны. Мы следуем этому плану", - сказал турецкий лидер.
Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть - это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса".
Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования. Кроме того, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия—Африка в июле, что Россия бесплатно направит зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Никосию - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина
22 августа, 17:46
 
ЭкономикаРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделка
 
 
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