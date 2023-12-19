https://ria.ru/20231219/sarmat-1916709439.html
Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата"
Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата" - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства поручил завершить в 2024 году в РВСН работы по постановке на... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:23
2023-12-19T14:23
2023-12-19T14:30
ракетные войска стратегического назначения
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства поручил завершить в 2024 году в РВСН работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат"."В Ракетных войсках стратегического назначения завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат", - сказал министр, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году.
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ракетные войска стратегического назначения, россия, сергей шойгу
Ракетные войска стратегического назначения, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата"
Шойгу поручил завершить в 2024 г работы по постановке на БД комплекса "Сармат"