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Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата" - РИА Новости, 19.12.2023
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14:23 19.12.2023 (обновлено: 14:30 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/sarmat-1916709439.html
Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата"
Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата" - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства поручил завершить в 2024 году в РВСН работы по постановке на... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:23
2023-12-19T14:30
ракетные войска стратегического назначения
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства поручил завершить в 2024 году в РВСН работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат"."В Ракетных войсках стратегического назначения завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат", - сказал министр, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году.
https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html
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ракетные войска стратегического назначения, россия, сергей шойгу
Ракетные войска стратегического назначения, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата"

Шойгу поручил завершить в 2024 г работы по постановке на БД комплекса "Сармат"

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат"
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства поручил завершить в 2024 году в РВСН работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат".
"В Ракетных войсках стратегического назначения завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат", - сказал министр, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
В РВСН заявили о разработке мобильного ракетного комплекса на смену "Ярсу"
16 декабря, 00:06
 
Ракетные войска стратегического назначенияРоссияСергей Шойгу
 
 
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