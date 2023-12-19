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Швейцария изучает 12-й пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 19.12.2023
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19:34 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916807340.html
Швейцария изучает 12-й пакет санкций ЕС против России
Швейцария изучает 12-й пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 19.12.2023
Швейцария изучает 12-й пакет санкций ЕС против России
Правительство Швейцарии приняло к сведению и изучает 12-й пакет санкций ЕС против России, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного секретариата... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:34
2023-12-19T19:34
экономика
швейцария
евросоюз
нато
россия
берн (кантон)
центральный банк рф (цб рф)
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ЖЕНЕВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство Швейцарии приняло к сведению и изучает 12-й пакет санкций ЕС против России, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. "Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) принял к сведению принятие 12-го пакета, и федеральный совет изучит эти меры. На данный момент нам больше нечего сказать по этому поводу", - заявил он, отвечая на вопрос, присоединится ли Швейцария к этому новому пакету санкций. В понедельник совет ЕС утвердил новый - 12-й по счету - пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916694260.html
швейцария
россия
берн (кантон)
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экономика, швейцария, евросоюз, нато, россия, берн (кантон), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Швейцария, Евросоюз, НАТО, Россия, Берн (кантон), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Швейцария изучает 12-й пакет санкций ЕС против России

Швейцария приняла к сведению и изучает 12-й пакет санкций ЕС против России

CC BY 2.0 / kuhnmi / Вид на Невшатель с городского замка
Вид на Невшатель с городского замка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
CC BY 2.0 / kuhnmi /
Вид на Невшатель с городского замка. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство Швейцарии приняло к сведению и изучает 12-й пакет санкций ЕС против России, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
«
"Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) принял к сведению принятие 12-го пакета, и федеральный совет изучит эти меры. На данный момент нам больше нечего сказать по этому поводу", - заявил он, отвечая на вопрос, присоединится ли Швейцария к этому новому пакету санкций.
В понедельник совет ЕС утвердил новый - 12-й по счету - пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Россия заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, заявил Мантуров
Вчера, 13:38
 
ЭкономикаШвейцарияЕвросоюзНАТОРоссияБерн (кантон)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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