Швейцария изучает 12-й пакет санкций ЕС против России
Швейцария приняла к сведению и изучает 12-й пакет санкций ЕС против России
ЖЕНЕВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство Швейцарии приняло к сведению и изучает 12-й пакет санкций ЕС против России, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
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"Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) принял к сведению принятие 12-го пакета, и федеральный совет изучит эти меры. На данный момент нам больше нечего сказать по этому поводу", - заявил он, отвечая на вопрос, присоединится ли Швейцария к этому новому пакету санкций.
В понедельник совет ЕС утвердил новый - 12-й по счету - пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.