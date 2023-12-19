https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916690371.html

Санкции ЕС вредят в первую очередь самим европейцам, заявил Мантуров

Санкции ЕС вредят в первую очередь самим европейцам, заявил Мантуров - РИА Новости, 19.12.2023

Санкции ЕС вредят в первую очередь самим европейцам, заявил Мантуров

Санкции ЕС против РФ наносят вред прежде всего европейским потребителям, конечная продукция для них становится дороже, так как другие поставщики, понимая... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:20

2023-12-19T13:20

2023-12-19T13:21

экономика

россия

денис мантуров

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Санкции ЕС против РФ наносят вред прежде всего европейским потребителям, конечная продукция для них становится дороже, так как другие поставщики, понимая ситуацию, заинтересованы в прибыли и дополнительных преференциях; в целом же центр принятия решений по санкциям находится за пределами логики и в стороне от Европы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ранее в понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения - в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. "Происходит то, что во главу угла ставится нарушение экономических и кооперационных связей. Та продукция, которая либо производится, либо закупается у альтернативных поставщиков, нанося вред, в первую очередь, своим потребителям, потому что стоимость этой конечной продукции для европейского рынка будет дороже. Они будут приобретать ее у других мировых производителей, которые на этом, естественно, будут создавать дополнительные прибыли и формировать для себя дополнительные возможности и преференции", - прокомментировал тему санкций Мантуров. "Что касается центра принятия решений - то, как мне видится, он находится где-то вообще в стороне от логики и от Европы в целом", - подчеркнул вице-премьер.

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, евросоюз, санкции в отношении россии