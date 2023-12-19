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Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин - РИА Новости, 19.12.2023
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08:51 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916633315.html
Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин
Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин - РИА Новости, 19.12.2023
Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин
Действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России Европа тем самым наносит вред прежде всего своим гражданам, вгоняя свою экономику в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:51
2023-12-19T08:51
экономика
россия
вашингтон (штат)
европа
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России Европа тем самым наносит вред прежде всего своим гражданам, вгоняя свою экономику в рецессию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Как сообщил Володин, после введения 12-го пакета санкций Евросоюзом, против России принято 18 772 незаконные ограничительные меры. "Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времен пандемии коронавируса", - отметил законодатель. Он напомнил, что, согласно подсчетам американских СМИ, западные компании, которые ушли из России, потеряли более 103 миллиардов долларов, эти деньги остались в РФ. "Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - добавил Володин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html
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экономика, россия, вашингтон (штат), европа, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Вашингтон (штат), Европа, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин

Володин: против России ввели уже 18 772 санкции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России Европа тем самым наносит вред прежде всего своим гражданам, вгоняя свою экономику в рецессию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Как сообщил Володин, после введения 12-го пакета санкций Евросоюзом, против России принято 18 772 незаконные ограничительные меры.
"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времен пандемии коронавируса", - отметил законодатель.
Он напомнил, что, согласно подсчетам американских СМИ, западные компании, которые ушли из России, потеряли более 103 миллиардов долларов, эти деньги остались в РФ.
Канцлер Германии Олаф Шольц на заседании в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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"Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - добавил Володин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Новые санкции против России нужны бюрократам из ЕС, заявило постпредство
18 декабря, 22:49
 
ЭкономикаРоссияВашингтон (штат)ЕвропаВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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