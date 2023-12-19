https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916633315.html

Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин

Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин - РИА Новости, 19.12.2023

Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин

Действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России Европа тем самым наносит вред прежде всего своим гражданам, вгоняя свою экономику в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T08:51

2023-12-19T08:51

2023-12-19T08:51

экономика

россия

вашингтон (штат)

европа

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России Европа тем самым наносит вред прежде всего своим гражданам, вгоняя свою экономику в рецессию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Как сообщил Володин, после введения 12-го пакета санкций Евросоюзом, против России принято 18 772 незаконные ограничительные меры. "Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времен пандемии коронавируса", - отметил законодатель. Он напомнил, что, согласно подсчетам американских СМИ, западные компании, которые ушли из России, потеряли более 103 миллиардов долларов, эти деньги остались в РФ. "Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - добавил Володин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916606277.html

россия

вашингтон (штат)

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, вашингтон (штат), европа, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф