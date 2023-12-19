Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин
Володин: против России ввели уже 18 772 санкции
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Действующая под диктовку Вашингтона и вводящая ограничения против России Европа тем самым наносит вред прежде всего своим гражданам, вгоняя свою экономику в рецессию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Как сообщил Володин, после введения 12-го пакета санкций Евросоюзом, против России принято 18 772 незаконные ограничительные меры.
"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времен пандемии коронавируса", - отметил законодатель.
Он напомнил, что, согласно подсчетам американских СМИ, западные компании, которые ушли из России, потеряли более 103 миллиардов долларов, эти деньги остались в РФ.
"Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - добавил Володин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.