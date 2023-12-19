https://ria.ru/20231219/samara-1916775963.html

Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре

Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре - РИА Новости, 19.12.2023

Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре на проспекте Масленникова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:44

2023-12-19T17:44

2023-12-19T17:44

самара

самарская область

дмитрий азаров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

кванториум

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре на проспекте Масленникова, сообщает пресс-служба правительства региона. "Очень рад, что все получилось. Сегодня, сразу зайдя сюда, почувствовал, что здесь живет молодость, энергия, креатив и, уверен, добрые дела", – цитирует пресс-служба Азарова. Он напомнил, что ранее уже была создана основа благодаря тому, что построенное 60 лет назад здание вернули к жизни и организовали центр поддержки добровольчества. "Вдохнули жизнь молодые небезразличные люди – волонтеры, активисты студенческих отрядов и других объединений. Это ребята, которые творят добро, трудятся на благо нашей прекрасной Самарской области и всей России, помогают жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получают первые навыки профессионального мастерства, созидая на родной земле", – подчеркнул Азаров. Открытие молодежного центра стало возможным благодаря победе самарского региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), говорится в сообщении. "Я очень рад, что такой многофункциональный центр, Дом молодежи, который станет региональным, появился в Самаре. Здесь будет аккумулироваться энергия молодых, самые креативные проекты, важные и добрые дела, которые будут распространяться по всей территории Самарской области и далеко за ее пределами. Поскольку много идей, которые когда-то родились на самарской земле, сегодня смело шагают по разным регионам нашей Родины. И мы рады делиться опытом", - подчеркнул губернатор. В молодежном центре для ребят открыты новые пространства, оснащенные современным оборудованием, – коворкинг и зоны гостеприимства, кабинет психологической разгрузки, лектории, актовые залы, рабочие кабинеты и другие пространства. Появилась также медиастудия и студия звукозаписи с полным набором оборудования, где молодежные медиа смогут развивать свои навыки и умения в создании контента, проявлять свою креативность, экспериментировать с новаторскими идеями и делиться ими с остальным миром. В обновленном здании продолжат работать региональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, который является современной площадкой волонтерского корпуса всей губернии, штаб Самарского регионального отделения "Российские студенческие отряды" и Кванториум. А на четвертом этаже разместится штаб движения детей и молодежи "Движение первых".

https://ria.ru/20231129/vystavka-1912752076.html

https://ria.ru/20231128/byudzhet-1912472334.html

https://ria.ru/20231116/dorozhnyy_natsproekt-1909859651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

самара, самарская область, дмитрий азаров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), кванториум, россия