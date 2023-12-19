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Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре - РИА Новости, 19.12.2023
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17:44 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/samara-1916775963.html
Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре
Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре - РИА Новости, 19.12.2023
Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре на проспекте Масленникова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:44
2023-12-19T17:44
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самарская область
дмитрий азаров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
кванториум
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре на проспекте Масленникова, сообщает пресс-служба правительства региона. "Очень рад, что все получилось. Сегодня, сразу зайдя сюда, почувствовал, что здесь живет молодость, энергия, креатив и, уверен, добрые дела", – цитирует пресс-служба Азарова. Он напомнил, что ранее уже была создана основа благодаря тому, что построенное 60 лет назад здание вернули к жизни и организовали центр поддержки добровольчества. "Вдохнули жизнь молодые небезразличные люди – волонтеры, активисты студенческих отрядов и других объединений. Это ребята, которые творят добро, трудятся на благо нашей прекрасной Самарской области и всей России, помогают жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получают первые навыки профессионального мастерства, созидая на родной земле", – подчеркнул Азаров. Открытие молодежного центра стало возможным благодаря победе самарского региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), говорится в сообщении. "Я очень рад, что такой многофункциональный центр, Дом молодежи, который станет региональным, появился в Самаре. Здесь будет аккумулироваться энергия молодых, самые креативные проекты, важные и добрые дела, которые будут распространяться по всей территории Самарской области и далеко за ее пределами. Поскольку много идей, которые когда-то родились на самарской земле, сегодня смело шагают по разным регионам нашей Родины. И мы рады делиться опытом", - подчеркнул губернатор. В молодежном центре для ребят открыты новые пространства, оснащенные современным оборудованием, – коворкинг и зоны гостеприимства, кабинет психологической разгрузки, лектории, актовые залы, рабочие кабинеты и другие пространства. Появилась также медиастудия и студия звукозаписи с полным набором оборудования, где молодежные медиа смогут развивать свои навыки и умения в создании контента, проявлять свою креативность, экспериментировать с новаторскими идеями и делиться ими с остальным миром. В обновленном здании продолжат работать региональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, который является современной площадкой волонтерского корпуса всей губернии, штаб Самарского регионального отделения "Российские студенческие отряды" и Кванториум. А на четвертом этаже разместится штаб движения детей и молодежи "Движение первых".
https://ria.ru/20231129/vystavka-1912752076.html
https://ria.ru/20231128/byudzhet-1912472334.html
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самара, самарская область, дмитрий азаров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), кванториум, россия
Самара, Самарская область, Дмитрий Азаров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Кванториум, Россия
Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре

Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре

© предоставлено пресс-службой правительства Самарской области Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре на проспекте Масленникова, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Очень рад, что все получилось. Сегодня, сразу зайдя сюда, почувствовал, что здесь живет молодость, энергия, креатив и, уверен, добрые дела", – цитирует пресс-служба Азарова.
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Он напомнил, что ранее уже была создана основа благодаря тому, что построенное 60 лет назад здание вернули к жизни и организовали центр поддержки добровольчества.
"Вдохнули жизнь молодые небезразличные люди – волонтеры, активисты студенческих отрядов и других объединений. Это ребята, которые творят добро, трудятся на благо нашей прекрасной Самарской области и всей России, помогают жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получают первые навыки профессионального мастерства, созидая на родной земле", – подчеркнул Азаров.
Открытие молодежного центра стало возможным благодаря победе самарского региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), говорится в сообщении.
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"Я очень рад, что такой многофункциональный центр, Дом молодежи, который станет региональным, появился в Самаре. Здесь будет аккумулироваться энергия молодых, самые креативные проекты, важные и добрые дела, которые будут распространяться по всей территории Самарской области и далеко за ее пределами. Поскольку много идей, которые когда-то родились на самарской земле, сегодня смело шагают по разным регионам нашей Родины. И мы рады делиться опытом", - подчеркнул губернатор.
В молодежном центре для ребят открыты новые пространства, оснащенные современным оборудованием, – коворкинг и зоны гостеприимства, кабинет психологической разгрузки, лектории, актовые залы, рабочие кабинеты и другие пространства. Появилась также медиастудия и студия звукозаписи с полным набором оборудования, где молодежные медиа смогут развивать свои навыки и умения в создании контента, проявлять свою креативность, экспериментировать с новаторскими идеями и делиться ими с остальным миром.
В обновленном здании продолжат работать региональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, который является современной площадкой волонтерского корпуса всей губернии, штаб Самарского регионального отделения "Российские студенческие отряды" и Кванториум. А на четвертом этаже разместится штаб движения детей и молодежи "Движение первых".
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СамараСамарская областьДмитрий АзаровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)КванториумРоссия
 
 
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