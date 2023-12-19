https://ria.ru/20231219/rossiya-1916712213.html
ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу
ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу
Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на 2023 год, обеспечили необходимый уровень обороноспособности страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:30
2023-12-19T14:30
2023-12-19T14:30
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на 2023 год, обеспечили необходимый уровень обороноспособности страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства. "В целом все задачи, определенные на 2023 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал Шойгу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу
Шойгу: ВС России в 2023 года обеспечили необходимый уровень обороноспособности
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на 2023 год, обеспечили необходимый уровень обороноспособности страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства.
"В целом все задачи, определенные на 2023 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал Шойгу.
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