https://ria.ru/20231219/rossiya-1916712213.html

ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу

ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу

Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на 2023 год, обеспечили необходимый уровень обороноспособности страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:30

2023-12-19T14:30

2023-12-19T14:30

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на 2023 год, обеспечили необходимый уровень обороноспособности страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства. "В целом все задачи, определенные на 2023 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20231001/vagner-1899652124.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф