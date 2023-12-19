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ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
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14:30 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/rossiya-1916712213.html
ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу
ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу
Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на 2023 год, обеспечили необходимый уровень обороноспособности страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:30
2023-12-19T14:30
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на 2023 год, обеспечили необходимый уровень обороноспособности страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства. "В целом все задачи, определенные на 2023 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ВС России выполнили все задачи на 2023 год, сообщил Шойгу

Шойгу: ВС России в 2023 года обеспечили необходимый уровень обороноспособности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на 2023 год, обеспечили необходимый уровень обороноспособности страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства.
"В целом все задачи, определенные на 2023 год, Вооруженными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал Шойгу.
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