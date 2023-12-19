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В Росфинмониторинге прокомментировали введенные против него санкции - РИА Новости, 19.12.2023
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11:41 19.12.2023 (обновлено: 11:50 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/rosfinmonitoring-1916666777.html
В Росфинмониторинге прокомментировали введенные против него санкции
В Росфинмониторинге прокомментировали введенные против него санкции - РИА Новости, 19.12.2023
В Росфинмониторинге прокомментировали введенные против него санкции
Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся его на работе: недружественные страны и так прекратили обмен информацией, а само ведомство... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:41
2023-12-19T11:50
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся его на работе: недружественные страны и так прекратили обмен информацией, а само ведомство активно развивает сотрудничество с финансовыми разведками заинтересованных государств, говорится в сообщении службы.ЕС накануне внес Росфинмониторинг в новый список персональных антироссийских санкций. В ЕС заявили, в частности, что организация, являясь федеральным органом исполнительной власти РФ, сотрудничает с Минобороны России."Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся на работе ведомства. Росфинмониторинг продолжит реализацию возложенных на него полномочий по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также по совершенствованию законодательства в данной сфере", - сообщили в службе.Отмечается, что ряд недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратил взаимообмен информацией с Росфинмониторингом еще до введения упомянутых санкций. Ведомство активно развивает сотрудничество с финансовыми разведками государств, заинтересованных в обеспечении безопасности национальных и мировой финансовой системы, указали в Росфинмониторинге."Что касается оснований, по которым Росфинмониторинг внесен санкционный список (исходя из публичной информации), то он связан с выполнением ведомством функции по формированию перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Данный функционал оценивался ФАТФ в 2019 году, никаких вопросов не было. С тех пор порядок работы по ведению перечня не менялся", - добавили в службе.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916600637.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евросоюз, экономика
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Евросоюз, Экономика
В Росфинмониторинге прокомментировали введенные против него санкции

Росфинмониторинг заявил, что введенные против него санкции не повлияют на работу

© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся его на работе: недружественные страны и так прекратили обмен информацией, а само ведомство активно развивает сотрудничество с финансовыми разведками заинтересованных государств, говорится в сообщении службы.
ЕС накануне внес Росфинмониторинг в новый список персональных антироссийских санкций. В ЕС заявили, в частности, что организация, являясь федеральным органом исполнительной власти РФ, сотрудничает с Минобороны России.
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"Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся на работе ведомства. Росфинмониторинг продолжит реализацию возложенных на него полномочий по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также по совершенствованию законодательства в данной сфере", - сообщили в службе.
Отмечается, что ряд недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратил взаимообмен информацией с Росфинмониторингом еще до введения упомянутых санкций. Ведомство активно развивает сотрудничество с финансовыми разведками государств, заинтересованных в обеспечении безопасности национальных и мировой финансовой системы, указали в Росфинмониторинге.
"Что касается оснований, по которым Росфинмониторинг внесен санкционный список (исходя из публичной информации), то он связан с выполнением ведомством функции по формированию перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Данный функционал оценивался ФАТФ в 2019 году, никаких вопросов не было. С тех пор порядок работы по ведению перечня не менялся", - добавили в службе.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ЕвросоюзЭкономика
 
 
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