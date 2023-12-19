https://ria.ru/20231219/rosfinmonitoring-1916666777.html

В Росфинмониторинге прокомментировали введенные против него санкции

В Росфинмониторинге прокомментировали введенные против него санкции - РИА Новости, 19.12.2023

В Росфинмониторинге прокомментировали введенные против него санкции

Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся его на работе: недружественные страны и так прекратили обмен информацией, а само ведомство... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:41

2023-12-19T11:41

2023-12-19T11:50

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

евросоюз

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156283/34/1562833417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b5611d86beae1390d6dc61c39af7b55.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся его на работе: недружественные страны и так прекратили обмен информацией, а само ведомство активно развивает сотрудничество с финансовыми разведками заинтересованных государств, говорится в сообщении службы.ЕС накануне внес Росфинмониторинг в новый список персональных антироссийских санкций. В ЕС заявили, в частности, что организация, являясь федеральным органом исполнительной власти РФ, сотрудничает с Минобороны России."Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся на работе ведомства. Росфинмониторинг продолжит реализацию возложенных на него полномочий по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также по совершенствованию законодательства в данной сфере", - сообщили в службе.Отмечается, что ряд недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратил взаимообмен информацией с Росфинмониторингом еще до введения упомянутых санкций. Ведомство активно развивает сотрудничество с финансовыми разведками государств, заинтересованных в обеспечении безопасности национальных и мировой финансовой системы, указали в Росфинмониторинге."Что касается оснований, по которым Росфинмониторинг внесен санкционный список (исходя из публичной информации), то он связан с выполнением ведомством функции по формированию перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Данный функционал оценивался ФАТФ в 2019 году, никаких вопросов не было. С тех пор порядок работы по ведению перечня не менялся", - добавили в службе.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916600637.html

https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916633315.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евросоюз, экономика