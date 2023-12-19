https://ria.ru/20231219/rosatom-1916712883.html

Росатом представил промышленные роботы на чемпионате в Москве

Росатом представил промышленные роботы на чемпионате в Москве - РИА Новости, 19.12.2023

Росатом представил промышленные роботы на чемпионате в Москве

Госкорпорация "Росатом" представила собственные промышленные робототехнические комплексы на международном чемпионате "Битва роботов", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:01

2023-12-19T16:01

2023-12-19T16:01

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила собственные промышленные робототехнические комплексы на международном чемпионате "Битва роботов", сообщает пресс-служба компании.Финал международного чемпионата "Битва роботов" прошел в Москве 16 декабря.Госкорпорация "Росатом" выступила как в соревновательном, так и в просветительском треке, представив на турнире собственную команду "Большой брат", поддержав серии шоу-поединков, а также продемонстрировав на выставочной экспозиции промышленные роботы, созданные специалистами Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова. Эти роботы нужны для решения производственных задач в атомной отрасли. В том числе, они применяются при проведении геологоразведочных и технологических работ в сложных условиях, а также на производствах, которые могут быть сопряжены с опасными для человека факторами.Также госкорпорация выступила партнером товарищеского шоу-поединка: на ринге одновременно состязались две пары роботов. Команды, выступившие в качестве амбассадоров Росатома, показали зрелищный бой, который выиграли "Алмазные друзья" со своим боевым роботом.Участие "Большого брата" и его робота Weber в 1/8 финала стало неожиданным боем на турнире – игроки команды, изначально лидируя в поединке, уступили команде "Турбомехатроника", пропустив молодых коллег в следующие этапы соревнований. При этом робот Weber (принадлежит к типу "флиппер" и весит около 100 килограммов) получил поддержку зала, говорится в сообщении.В финале "Битвы роботов" сошлись команды из Индии и Китая, по итогам которого чемпионом турнира стала китайская команда Roc. Всего в полуфинале участвовало 12 команд из России, две команды из Индии, по одной команде из Китая и Турции.Директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева отметила, что "Битва роботов" – это яркий праздник инженерного творчества, который привлекает внимание молодежной аудитории к робототехнике как перспективному направлению профессиональной реализации."Росатом, активно участвуя в "Битве роботов", ставит своей целью пробудить в талантливой молодежи интерес к решению задач промышленной роботизациии, которые во многом будут определять будущее технологий в целом", - сказала Солнцева, которую цитирует пресс-служба.Кроме того, директор по цифровизации назвала особо значимой для аудитории возможность соприкоснуться с реальными промышленными образцами техники."Роботы, представленные специалистами ВНИИА имени Н.Л. Духова на полях чемпионата, с одной стороны, похожи на боевых роботов битвы, а с другой, – приносят реальную пользу и решают важнейшие задачи для безопасности человека. Мы должны больше рассказывать молодому поколению о промышленной цифровизации и показывать, как высокие технологии работают на предприятиях страны", - сказала Солнцева.Капитан команды, эксперт НПО "ЦНИИТМАШ" (предприятие Машиностроительного дивизиона Росатома), начальник участка Лаборатории аддитивных технологий Андрей Такташов по итогам поединка отметил, что турнир – это квинтэссенция интеллекта и технических умений."При этом команды всегда хотят демонстрировать красивую игру, которая показывает возможности робототехники и привлекает молодых ребят в развитие этого направления", - отметил Такташов.В 2023 году на участие в "Битве роботов" поступило более 190 заявок из пяти стран и 19 регионов России. Организаторы чемпионата – Минцифры России, а также оргкомитет в лице оператора чемпионата компании "Дабл Ю Экспо" и компании "Промобот", которая отвечает за техническую экспертизу соревнований. Технологическим партнером мероприятия выступает компания VK, индустриальным – технологическая компания "ИКС Холдинг". Росатом – партнер товарищеского шоу-поединка "Битвы роботов".В госкорпорации отметили, что перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие отечественные технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие российской исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Вкупе с развитием кадрового потенциала, внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231215/roboty-1916107500.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"