Рейтинг@Mail.ru
По наклонной: еврозона окончательно вошла в рецессию - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 19.12.2023 (обновлено: 08:03 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/retsessiya-1916575215.html
По наклонной: еврозона окончательно вошла в рецессию
По наклонной: еврозона окончательно вошла в рецессию - РИА Новости, 19.12.2023
По наклонной: еврозона окончательно вошла в рецессию
Под конец года международные институты опубликовали неутешительные прогнозы: "локомотивы" ЕС свалились в рецессию и тянут туда остальных. Надежды на лучшее не... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:03
экономика
германия
франция
европа
еврокомиссия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
еврозона
ввп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под конец года международные институты опубликовали неутешительные прогнозы: "локомотивы" ЕС свалились в рецессию и тянут туда остальных. Надежды на лучшее не оправдались. Спад продлится минимум до середины 2024-го.Не вынырнула В первом квартале 2023-го ВВП ЕС сократился на 0,1 процента, в четвертом 2022-го был такой же минус. Это называется технической рецессией — отрицательная динамика два квартала подряд.В Еврокомиссии тогда отметили: это немного и ненадолго. "Рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро", — сообщила представитель ЕК Верле Нютс.Но она была слишком оптимистична. Во втором квартале — околонулевой плюс (0,2 процента в поквартальном и 0,5 в годовом исчислении), в третьем — минус 0,1 к предыдущему и плюс 0,1 год к году.Для сравнения: ВВП России в третьем квартале прибавил 5,5 процента в годовом выражении, относительно второго — плюс 7,8. По данным Росстата, увеличение ВВП связано с ростом индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле (17,1 процента), строительстве (10,0), обрабатывающих производствах (9,9 процента), в секторе гостиниц и ресторанов (7,1), информации и связи (6,7), сельском хозяйстве (3,8), транспортировке и хранении (3,0).Унылая картинаВ рецессию еврозону загнали в первую очередь "экономические локомотивы" — Германия и Франция. Обе стагнируют, и позитива нет. Во втором квартале у ФРГ минус 0,2 процента в годовом выражении, в третьем — 0,1. У французов плюс 0,5 и минус 0,1 соответственно. Дорогие энергоносители, спад промышленного производства, высокая инфляция, слабая потребительская активность, невнятная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) — вот главные негативные факторы. В Германии индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) не поднимался выше 50 пунктов с июня 2022-го. Сейчас — 43,1. Во Франции — 42. Больше 50 было лишь в январе.Компании сокращают обороты как в сфере услуг, так и в промышленности, констатировали в S&amp;P Global."Французская экономика погружается в трясину рецессии", — отмечают экономисты Гамбургского коммерческого банка.В Германии масла в огонь подлило то, что в конце ноября Минфин нажал на экстренный тормоз и заморозил лимит на бюджетные обязательства текущего года. Власти тогда предупредили: экономику ждут тяжелые последствия, ведь придется прекратить финансирование критически важных мер по удержанию цен на энергоносители, электричество и в целом — по обновлению экономики и инфраструктуры.В S&amp;P Global указывают: возникшая неопределенность с государственными финансами усилит экономический спад.Плохие прогнозыЕврокомиссия ждет восстановления в 2024-м. Оживлению должно способствовать увеличение потребления "на фоне стабильного рынка труда, устойчивого роста заработной платы и продолжающегося снижения инфляции".Однако, по мнению аналитиков, этому не бывать.&quot;Сокращение мировой торговли бьет по экспорту еврозоны, в то время как ужесточение кредитной политики оказывает давление на инвестиции, поскольку банковское кредитование компаний сокращается. Восстановление будет неглубоким&quot;, — говорится в декабрьском комментарии Fitch Ratings."Экономика сократилась в третьем квартале на 0,1 процента; в четвертом мы предсказываем минус 0,3, в первом квартале 2024-го — минус 0,1", — сообщают в Nomura.По оценкам швейцарской финансовой группы Pictet Group, в первом полугодии еврозона продолжит &quot;балансировать между стагнацией и рецессией&quot;. Германия, по прогнозу экономистов, останется &quot;самым слабым звеном&quot;, во Франции будет немногим лучше.В Deutche Bank полагают, что по итогам 2024-го ВВП ЕС способен увеличиться лишь на 0,2 процента. "Все застопорилось с третьего квартала 2022-го, и, похоже, это не изменится до середины 2024-го. Это два года почти нулевого роста", — отмечает Марк Уолл, главный экономист Deutsche Bank по Европе.Надеяться на "скромное улучшение" можно лишь во втором полугодии. Однако с учетом геополитической ситуации в мире риск того, что спад обернется глубокой рецессией, достаточно высок.Россия, по оценкам ООН, станет одной из немногих стран G20, чье экономическое развитие ускорится. Аналитики предрекли плюс 2,2 процента в текущем году и два — в следующем.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html
https://ria.ru/20231212/tranzit-1915161613.html
германия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8a2b9ac7807bae61356e935be0ebbfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, франция, европа, еврокомиссия, федеральная служба государственной статистики (росстат), еврозона, ввп, санкции
Экономика, Германия, Франция, Европа, Еврокомиссия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Еврозона, ВВП, Санкции
По наклонной: еврозона окончательно вошла в рецессию

Рецессия в еврозоне продлится до середины 2024 года

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под конец года международные институты опубликовали неутешительные прогнозы: "локомотивы" ЕС свалились в рецессию и тянут туда остальных. Надежды на лучшее не оправдались. Спад продлится минимум до середины 2024-го.

Не вынырнула

В первом квартале 2023-го ВВП ЕС сократился на 0,1 процента, в четвертом 2022-го был такой же минус. Это называется технической рецессией — отрицательная динамика два квартала подряд.
В Еврокомиссии тогда отметили: это немного и ненадолго. "Рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро", — сообщила представитель ЕК Верле Нютс.
«

Но она была слишком оптимистична. Во втором квартале — околонулевой плюс (0,2 процента в поквартальном и 0,5 в годовом исчислении), в третьем — минус 0,1 к предыдущему и плюс 0,1 год к году.

Для сравнения: ВВП России в третьем квартале прибавил 5,5 процента в годовом выражении, относительно второго — плюс 7,8. По данным Росстата, увеличение ВВП связано с ростом индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле (17,1 процента), строительстве (10,0), обрабатывающих производствах (9,9 процента), в секторе гостиниц и ресторанов (7,1), информации и связи (6,7), сельском хозяйстве (3,8), транспортировке и хранении (3,0).
Канцлер Германии Олаф Шольц на заседании в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Подсчитали и ужаснулись: Россия "нагрела" Европу на миллиарды
18 декабря, 08:00

Унылая картина

В рецессию еврозону загнали в первую очередь "экономические локомотивы" — Германия и Франция. Обе стагнируют, и позитива нет. Во втором квартале у ФРГ минус 0,2 процента в годовом выражении, в третьем — 0,1. У французов плюс 0,5 и минус 0,1 соответственно.
Дорогие энергоносители, спад промышленного производства, высокая инфляция, слабая потребительская активность, невнятная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) — вот главные негативные факторы.
В Германии индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) не поднимался выше 50 пунктов с июня 2022-го. Сейчас — 43,1. Во Франции — 42. Больше 50 было лишь в январе.
«

Компании сокращают обороты как в сфере услуг, так и в промышленности, констатировали в S&P Global.

"Французская экономика погружается в трясину рецессии", — отмечают экономисты Гамбургского коммерческого банка.
В Германии масла в огонь подлило то, что в конце ноября Минфин нажал на экстренный тормоз и заморозил лимит на бюджетные обязательства текущего года. Власти тогда предупредили: экономику ждут тяжелые последствия, ведь придется прекратить финансирование критически важных мер по удержанию цен на энергоносители, электричество и в целом — по обновлению экономики и инфраструктуры.
В S&P Global указывают: возникшая неопределенность с государственными финансами усилит экономический спад.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь
12 декабря, 08:00

Плохие прогнозы

Еврокомиссия ждет восстановления в 2024-м. Оживлению должно способствовать увеличение потребления "на фоне стабильного рынка труда, устойчивого роста заработной платы и продолжающегося снижения инфляции".
Однако, по мнению аналитиков, этому не бывать.
«

"Сокращение мировой торговли бьет по экспорту еврозоны, в то время как ужесточение кредитной политики оказывает давление на инвестиции, поскольку банковское кредитование компаний сокращается. Восстановление будет неглубоким", — говорится в декабрьском комментарии Fitch Ratings.

"Экономика сократилась в третьем квартале на 0,1 процента; в четвертом мы предсказываем минус 0,3, в первом квартале 2024-го — минус 0,1", — сообщают в Nomura.
«

По оценкам швейцарской финансовой группы Pictet Group, в первом полугодии еврозона продолжит "балансировать между стагнацией и рецессией". Германия, по прогнозу экономистов, останется "самым слабым звеном", во Франции будет немногим лучше.

В Deutche Bank полагают, что по итогам 2024-го ВВП ЕС способен увеличиться лишь на 0,2 процента. "Все застопорилось с третьего квартала 2022-го, и, похоже, это не изменится до середины 2024-го. Это два года почти нулевого роста", — отмечает Марк Уолл, главный экономист Deutsche Bank по Европе.
Надеяться на "скромное улучшение" можно лишь во втором полугодии. Однако с учетом геополитической ситуации в мире риск того, что спад обернется глубокой рецессией, достаточно высок.
Россия, по оценкам ООН, станет одной из немногих стран G20, чье экономическое развитие ускорится. Аналитики предрекли плюс 2,2 процента в текущем году и два — в следующем.
 
ЭкономикаГерманияФранцияЕвропаЕврокомиссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЕврозонаВВПСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала