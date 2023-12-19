https://ria.ru/20231219/retsessiya-1916575215.html

По наклонной: еврозона окончательно вошла в рецессию

По наклонной: еврозона окончательно вошла в рецессию - РИА Новости, 19.12.2023

По наклонной: еврозона окончательно вошла в рецессию

Под конец года международные институты опубликовали неутешительные прогнозы: "локомотивы" ЕС свалились в рецессию и тянут туда остальных. Надежды на лучшее не... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T08:00

2023-12-19T08:00

2023-12-19T08:03

экономика

германия

франция

европа

еврокомиссия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

еврозона

ввп

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Под конец года международные институты опубликовали неутешительные прогнозы: "локомотивы" ЕС свалились в рецессию и тянут туда остальных. Надежды на лучшее не оправдались. Спад продлится минимум до середины 2024-го.Не вынырнула В первом квартале 2023-го ВВП ЕС сократился на 0,1 процента, в четвертом 2022-го был такой же минус. Это называется технической рецессией — отрицательная динамика два квартала подряд.В Еврокомиссии тогда отметили: это немного и ненадолго. "Рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро", — сообщила представитель ЕК Верле Нютс.Но она была слишком оптимистична. Во втором квартале — околонулевой плюс (0,2 процента в поквартальном и 0,5 в годовом исчислении), в третьем — минус 0,1 к предыдущему и плюс 0,1 год к году.Для сравнения: ВВП России в третьем квартале прибавил 5,5 процента в годовом выражении, относительно второго — плюс 7,8. По данным Росстата, увеличение ВВП связано с ростом индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле (17,1 процента), строительстве (10,0), обрабатывающих производствах (9,9 процента), в секторе гостиниц и ресторанов (7,1), информации и связи (6,7), сельском хозяйстве (3,8), транспортировке и хранении (3,0).Унылая картинаВ рецессию еврозону загнали в первую очередь "экономические локомотивы" — Германия и Франция. Обе стагнируют, и позитива нет. Во втором квартале у ФРГ минус 0,2 процента в годовом выражении, в третьем — 0,1. У французов плюс 0,5 и минус 0,1 соответственно. Дорогие энергоносители, спад промышленного производства, высокая инфляция, слабая потребительская активность, невнятная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) — вот главные негативные факторы. В Германии индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) не поднимался выше 50 пунктов с июня 2022-го. Сейчас — 43,1. Во Франции — 42. Больше 50 было лишь в январе.Компании сокращают обороты как в сфере услуг, так и в промышленности, констатировали в S&P Global."Французская экономика погружается в трясину рецессии", — отмечают экономисты Гамбургского коммерческого банка.В Германии масла в огонь подлило то, что в конце ноября Минфин нажал на экстренный тормоз и заморозил лимит на бюджетные обязательства текущего года. Власти тогда предупредили: экономику ждут тяжелые последствия, ведь придется прекратить финансирование критически важных мер по удержанию цен на энергоносители, электричество и в целом — по обновлению экономики и инфраструктуры.В S&P Global указывают: возникшая неопределенность с государственными финансами усилит экономический спад.Плохие прогнозыЕврокомиссия ждет восстановления в 2024-м. Оживлению должно способствовать увеличение потребления "на фоне стабильного рынка труда, устойчивого роста заработной платы и продолжающегося снижения инфляции".Однако, по мнению аналитиков, этому не бывать."Сокращение мировой торговли бьет по экспорту еврозоны, в то время как ужесточение кредитной политики оказывает давление на инвестиции, поскольку банковское кредитование компаний сокращается. Восстановление будет неглубоким", — говорится в декабрьском комментарии Fitch Ratings."Экономика сократилась в третьем квартале на 0,1 процента; в четвертом мы предсказываем минус 0,3, в первом квартале 2024-го — минус 0,1", — сообщают в Nomura.По оценкам швейцарской финансовой группы Pictet Group, в первом полугодии еврозона продолжит "балансировать между стагнацией и рецессией". Германия, по прогнозу экономистов, останется "самым слабым звеном", во Франции будет немногим лучше.В Deutche Bank полагают, что по итогам 2024-го ВВП ЕС способен увеличиться лишь на 0,2 процента. "Все застопорилось с третьего квартала 2022-го, и, похоже, это не изменится до середины 2024-го. Это два года почти нулевого роста", — отмечает Марк Уолл, главный экономист Deutsche Bank по Европе.Надеяться на "скромное улучшение" можно лишь во втором полугодии. Однако с учетом геополитической ситуации в мире риск того, что спад обернется глубокой рецессией, достаточно высок.Россия, по оценкам ООН, станет одной из немногих стран G20, чье экономическое развитие ускорится. Аналитики предрекли плюс 2,2 процента в текущем году и два — в следующем.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

https://ria.ru/20231212/tranzit-1915161613.html

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франция

европа

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экономика, германия, франция, европа, еврокомиссия, федеральная служба государственной статистики (росстат), еврозона, ввп, санкции