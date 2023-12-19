Рейтинг@Mail.ru
Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:21 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/razoblachenie-1916615336.html
Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире
Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире - РИА Новости, 19.12.2023
Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире
США пора перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам, заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T01:21
2023-12-19T01:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США пора перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам, заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News.&quot;Все это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле&quot;, — возмутился он.По мнению Берчетта, США "невероятно вовлечены" в конфликт на Украине и им это "не выгодно".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html
украина
сша
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вьетнам
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вьетнам
Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире

Конгрессмен Берчетт заявил, что киевские власти крадут американские деньги

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США пора перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам, заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News.
«

"Все это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле", — возмутился он.

По мнению Берчетта, США "невероятно вовлечены" в конфликт на Украине и им это "не выгодно".
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Пентагон рассказал конгрессу США, когда кончатся средства на Украину
Вчера, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала