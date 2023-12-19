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Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире
Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире - РИА Новости, 19.12.2023
Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире
США пора перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам, заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T01:21
2023-12-19T01:21
2023-12-19T01:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вьетнам
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США пора перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам, заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News."Все это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле", — возмутился он.По мнению Берчетта, США "невероятно вовлечены" в конфликт на Украине и им это "не выгодно".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вьетнам
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вьетнам
Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире
Конгрессмен Берчетт заявил, что киевские власти крадут американские деньги