https://ria.ru/20231219/razoblachenie-1916615336.html

Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире

Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире - РИА Новости, 19.12.2023

Американский конгрессмен разоблачил киевские власти в прямом эфире

США пора перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам, заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T01:21

2023-12-19T01:21

2023-12-19T01:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вьетнам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США пора перестать подогревать конфликт на Украине, не отвечающий их интересам, заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News."Все это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле", — возмутился он.По мнению Берчетта, США "невероятно вовлечены" в конфликт на Украине и им это "не выгодно".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html

украина

сша

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вьетнам