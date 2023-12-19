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ОЭЗ "Калуга" планируют расширить до трех площадок
ОЭЗ "Калуга" планируют расширить до трех площадок - РИА Новости, 19.12.2023
ОЭЗ "Калуга" планируют расширить до трех площадок
Третью площадку ОЭЗ "Калуга" планируют создать в Бабынинском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:47
2023-12-19T13:47
2023-12-19T14:30
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КАЛУГА, 19 дек – РИА Новости. Третью площадку ОЭЗ "Калуга" планируют создать в Бабынинском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Минэкономразвития РФ назвал ОЭЗ "Калуга" наиболее динамично развивающейся в стране. Рост – сразу на пять позиций. Мы заняли четвертое место по итогам 2023 года в VII Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России", - написал губернатор в своем Telegram-канале во вторник. Шапша подчеркнул, что ОЭЗ "Калуга" признана одной из самых эффективных в стране. Сегодня, по данным губернатора, ОЭЗ представляют 30 резидентов, при этом только за два последних года на площадку пришли 16 компаний. Общий объем инвестиций - порядка 108 миллиардов рублей, создано более 3600 рабочих мест. По словам главы региона, сейчас 94,5% территорий Людиновской и Боровской площадок уже предоставлены инвесторам. "Приняли решение о создании третьей площадки ОЭЗ - в Бабынинском районе. За счет чего ее территория увеличится еще на 113 га и составит 1107 га. Предварительное одобрение со стороны федерального центра получили. Рассчитываем, что решение будет принято в этом году", - сообщил Владислав Шапша. Глава региона подчеркнул, что для Калужской области открытие третьей площадки очень важно, так как связано с дальнейшим развитием регионального фармкластера.
https://ria.ru/20231218/transport-1916560527.html
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калужская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Калужская область, Калужская область, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
КАЛУГА, 19 дек – РИА Новости. Третью площадку ОЭЗ "Калуга" планируют создать в Бабынинском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Минэкономразвития РФ назвал ОЭЗ "Калуга" наиболее динамично развивающейся в стране. Рост – сразу на пять позиций. Мы заняли четвертое место по итогам 2023 года в VII Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России", - написал губернатор в своем Telegram-канале во вторник.
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Шапша подчеркнул, что ОЭЗ "Калуга" признана одной из самых эффективных в стране. Сегодня, по данным губернатора, ОЭЗ представляют 30 резидентов, при этом только за два последних года на площадку пришли 16 компаний. Общий объем инвестиций - порядка 108 миллиардов рублей, создано более 3600 рабочих мест.
По словам главы региона, сейчас 94,5% территорий Людиновской и Боровской площадок уже предоставлены инвесторам.
"Приняли решение о создании третьей площадки ОЭЗ - в Бабынинском районе. За счет чего ее территория увеличится еще на 113 га и составит 1107 га. Предварительное одобрение со стороны федерального центра получили. Рассчитываем, что решение будет принято в этом году", - сообщил Владислав Шапша.
Глава региона подчеркнул, что для Калужской области открытие третьей площадки очень важно, так как связано с дальнейшим развитием регионального фармкластера.
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