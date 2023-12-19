https://ria.ru/20231219/ranenye-1916705649.html
Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением
Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением
Российская военная медицина в зоне СВО кратно улучшила выживаемость раненых, благодаря оперативной помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:12
2023-12-19T14:12
2023-12-19T14:13
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_27526f62eebbce1d92f7e1264f82569d.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская военная медицина в зоне СВО кратно улучшила выживаемость раненых, благодаря оперативной помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии российского военного ведомства. "Высоких результатов достигли в медицинском обеспечении. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии фронта развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - сказал Шойгу.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eeec14f5525dca51026da0fec7a47b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Здоровье - Общество
Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением
Шойгу: более 98% раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением