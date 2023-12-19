https://ria.ru/20231219/ranenye-1916705649.html

Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением

Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением

Российская военная медицина в зоне СВО кратно улучшила выживаемость раненых, благодаря оперативной помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:12

2023-12-19T14:12

2023-12-19T14:13

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская военная медицина в зоне СВО кратно улучшила выживаемость раненых, благодаря оперативной помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии российского военного ведомства. "Высоких результатов достигли в медицинском обеспечении. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии фронта развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - сказал Шойгу.

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2023

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россия, сергей шойгу, здоровье - общество