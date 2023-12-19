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Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 19.12.2023 (обновлено: 14:13 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ranenye-1916705649.html
Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением
Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением
Российская военная медицина в зоне СВО кратно улучшила выживаемость раненых, благодаря оперативной помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:12
2023-12-19T14:13
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская военная медицина в зоне СВО кратно улучшила выживаемость раненых, благодаря оперативной помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии российского военного ведомства. "Высоких результатов достигли в медицинском обеспечении. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии фронта развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - сказал Шойгу.
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россия, сергей шойгу, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Здоровье - Общество
Шойгу рассказал, сколько раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением

Шойгу: более 98% раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская военная медицина в зоне СВО кратно улучшила выживаемость раненых, благодаря оперативной помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии российского военного ведомства.
«
"Высоких результатов достигли в медицинском обеспечении. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии фронта развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", - сказал Шойгу.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуЗдоровье - Общество
 
 
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