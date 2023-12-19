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Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 19.12.2023
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14:23 19.12.2023 (обновлено: 14:34 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/rakety-1916709045.html
Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет
Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон". РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:23
2023-12-19T14:34
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон"."Нарастить объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза. Продолжить работу над другими перспективными образцами", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет

Шойгу поручил нарастить объемы производства "Кинжалов" и "Цирконов"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты Циркон, на палубе фрегата Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон".
"Нарастить объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза. Продолжить работу над другими перспективными образцами", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО
Вчера, 14:27
 
БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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