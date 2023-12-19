https://ria.ru/20231219/rakety-1916709045.html
Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет
Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон". РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:23
2023-12-19T14:23
2023-12-19T14:34
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон"."Нарастить объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза. Продолжить работу над другими перспективными образцами", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916710907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет
Шойгу поручил нарастить объемы производства "Кинжалов" и "Цирконов"