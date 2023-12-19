https://ria.ru/20231219/rakety-1916709045.html

Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет

Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон". РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:23

2023-12-19T14:23

2023-12-19T14:34

безопасность

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858929158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b16e98f91a15f10bea331014fb7055b5.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон"."Нарастить объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза. Продолжить работу над другими перспективными образцами", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916710907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу