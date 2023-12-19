https://ria.ru/20231219/pvo-1916662449.html

Система ПВО уничтожила украинский дрон над Калужской областью

Система ПВО уничтожила украинский дрон над Калужской областью - РИА Новости, 19.12.2023

Система ПВО уничтожила украинский дрон над Калужской областью

Российские военные сбили украинский беспилотник над Калужской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:26

2023-12-19T11:26

2023-12-19T12:02

специальная военная операция на украине

калужская область

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Калужской областью, сообщило Минобороны."Сегодня в 11:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — указали в ведомстве.Позднее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что, по предварительной информации, при перехвате беспилотника никто не пострадал. Дрон ликвидировали на территории Козельского района.Кроме того, сегодня утром военные сбили три украинских БПЛА в небе над Брянской областью.Украинские военные регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России, а также Крым с помощью беспилотников. Их перехватывают российские средства ПВО.

https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916620416.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

калужская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр