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Система ПВО уничтожила украинский дрон над Калужской областью - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 19.12.2023 (обновлено: 12:02 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/pvo-1916662449.html
Система ПВО уничтожила украинский дрон над Калужской областью
Система ПВО уничтожила украинский дрон над Калужской областью - РИА Новости, 19.12.2023
Система ПВО уничтожила украинский дрон над Калужской областью
Российские военные сбили украинский беспилотник над Калужской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:26
2023-12-19T12:02
специальная военная операция на украине
калужская область
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Калужской областью, сообщило Минобороны."Сегодня в 11:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — указали в ведомстве.Позднее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что, по предварительной информации, при перехвате беспилотника никто не пострадал. Дрон ликвидировали на территории Козельского района.Кроме того, сегодня утром военные сбили три украинских БПЛА в небе над Брянской областью.Украинские военные регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России, а также Крым с помощью беспилотников. Их перехватывают российские средства ПВО.
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916620416.html
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калужская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Система ПВО уничтожила украинский дрон над Калужской областью

Минобороны: система ПВО уничтожила украинский дрон над Калужской областью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Калужской областью, сообщило Минобороны.
"Сегодня в 11:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", — указали в ведомстве.
Позднее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что, по предварительной информации, при перехвате беспилотника никто не пострадал. Дрон ликвидировали на территории Козельского района.
Кроме того, сегодня утром военные сбили три украинских БПЛА в небе над Брянской областью.
Украинские военные регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России, а также Крым с помощью беспилотников. Их перехватывают российские средства ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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