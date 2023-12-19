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Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО - РИА Новости, 19.12.2023
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16:40 19.12.2023 (обновлено: 16:52 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/putin-1916756058.html
Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО
Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО
Все граждане России гордятся своими бойцами и героями, которые принимают участие в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:40
2023-12-19T16:52
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все граждане России гордятся своими бойцами и героями, которые принимают участие в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград Героям России."Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верит в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьезные испытания", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО

Путин заявил, что Россия гордится бойцами и героями, участвующими в спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все граждане России гордятся своими бойцами и героями, которые принимают участие в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград Героям России.
«
"Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верит в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьезные испытания", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин
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