https://ria.ru/20231219/putin-1916756058.html

Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО

Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО

Все граждане России гордятся своими бойцами и героями, которые принимают участие в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:40

2023-12-19T16:40

2023-12-19T16:52

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все граждане России гордятся своими бойцами и героями, которые принимают участие в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград Героям России."Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верит в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьезные испытания", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин