https://ria.ru/20231219/putin-1916756058.html
Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО
Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО
Все граждане России гордятся своими бойцами и героями, которые принимают участие в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:40
2023-12-19T16:40
2023-12-19T16:52
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все граждане России гордятся своими бойцами и героями, которые принимают участие в спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения наград Героям России."Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верит в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьезные испытания", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин заявил, что все россияне гордятся бойцами — участниками СВО
Путин заявил, что Россия гордится бойцами и героями, участвующими в спецоперации