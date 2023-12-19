https://ria.ru/20231219/putin-1916730024.html

Путин заявил, что США по беспределу действуют на Украине с 2014 года

Путин заявил, что США по беспределу действуют на Украине с 2014 года - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил, что США по беспределу действуют на Украине с 2014 года

США совершили госпереворот в 2014 году на Украине и дальше пошли по беспределу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:29

2023-12-19T15:29

2023-12-19T15:29

сша

украина

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915752972_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_2b902a95fc1878581e5713167e686172.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США совершили госпереворот в 2014 году на Украине и дальше пошли по беспределу, заявил президент РФ Владимир Путин. "Штаты сделали в Украине, по сути, они лишили нас шансов нормально политическим образом выстраивать отношения с этой страной. Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, прости за моветон, по беспределу просто. Вот в 2014 году совершили госпереворот и дальше пошли по этому беспределу", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Президент добавил, что эти действия США вынудили Россию отвечать на этот беспредел.

https://ria.ru/20231219/putin-1916727454.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, россия, владимир путин