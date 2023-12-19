https://ria.ru/20231219/putin-1916730024.html
Путин заявил, что США по беспределу действуют на Украине с 2014 года
Путин заявил, что США по беспределу действуют на Украине с 2014 года - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил, что США по беспределу действуют на Украине с 2014 года
США совершили госпереворот в 2014 году на Украине и дальше пошли по беспределу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:29
2023-12-19T15:29
2023-12-19T15:29
сша
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США совершили госпереворот в 2014 году на Украине и дальше пошли по беспределу, заявил президент РФ Владимир Путин. "Штаты сделали в Украине, по сути, они лишили нас шансов нормально политическим образом выстраивать отношения с этой страной. Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, прости за моветон, по беспределу просто. Вот в 2014 году совершили госпереворот и дальше пошли по этому беспределу", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Президент добавил, что эти действия США вынудили Россию отвечать на этот беспредел.
https://ria.ru/20231219/putin-1916727454.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, владимир путин
США, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что США по беспределу действуют на Украине с 2014 года
Путин: США совершили госпереворот на Украине и дальше действуют по беспределу