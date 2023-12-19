https://ria.ru/20231219/putin-1916693898.html

Путин поблагодарил военных за добросовестное выполнение обязанностей

Путин поблагодарил военных за добросовестное выполнение обязанностей - РИА Новости, 19.12.2023

Путин поблагодарил военных за добросовестное выполнение обязанностей

Президент России Владимир Путин поблагодарил за службу и добросовестное выполнение обязанностей военных, особо отметив тех, то работает в зоне СВО. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:36

2023-12-19T13:36

2023-12-19T13:53

владимир путин

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916120254_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_b55501a7995bced92727b20dfc5f8ee9.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за службу и добросовестное выполнение обязанностей военных, особо отметив тех, то работает в зоне СВО."Хочу поблагодарить руководство и личный состав министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач. Особые слова благодарности – всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне СВО, защищает небо России, отражает налеты вражеских воздушных и морских беспилотников, пресекает артобстрелы и вылазки диверсионных групп наших западных приграничных регионов", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.

https://ria.ru/20231219/armiya-1916697903.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, безопасность