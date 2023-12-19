https://ria.ru/20231219/putin-1916693898.html
Путин поблагодарил военных за добросовестное выполнение обязанностей
Путин поблагодарил военных за добросовестное выполнение обязанностей - РИА Новости, 19.12.2023
Путин поблагодарил военных за добросовестное выполнение обязанностей
Президент России Владимир Путин поблагодарил за службу и добросовестное выполнение обязанностей военных, особо отметив тех, то работает в зоне СВО. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:36
2023-12-19T13:36
2023-12-19T13:53
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за службу и добросовестное выполнение обязанностей военных, особо отметив тех, то работает в зоне СВО."Хочу поблагодарить руководство и личный состав министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач. Особые слова благодарности – всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне СВО, защищает небо России, отражает налеты вражеских воздушных и морских беспилотников, пресекает артобстрелы и вылазки диверсионных групп наших западных приграничных регионов", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
https://ria.ru/20231219/armiya-1916697903.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин поблагодарил военных за добросовестное выполнение обязанностей
Путин поблагодарил военных за службу и добросовестное выполнение обязанностей
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за службу и добросовестное выполнение обязанностей военных, особо отметив тех, то работает в зоне СВО.
"Хочу поблагодарить руководство и личный состав министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач. Особые слова благодарности – всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне СВО, защищает небо России, отражает налеты вражеских воздушных и морских беспилотников, пресекает артобстрелы и вылазки диверсионных групп наших западных приграничных регионов", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ