Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:45 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/puteshestviya-1916522712.html
Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах
Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах - РИА Новости, 19.12.2023
Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах
Эксперты изучили стоимость парковки в крупнейших российских аэропортах и рассказали, как туристы могут сэкономить, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:45
2023-12-19T05:45
туризм
туризм
новости - туризм
казань
сочи
ассоциация туроператоров россии (атор)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/67/1488516739_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_47ab90ea5ebac333dcf703bf9842df73.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Эксперты изучили стоимость парковки в крупнейших российских аэропортах и рассказали, как туристы могут сэкономить, сообщает АТОР.В Шереметьево — десять парковочных зон. Паркинг напротив Терминалов В и С обойдется от 350 рублей в час, если оставить машину максимум на два часа. Далее действует суточный тариф — от 600 до 1000 рублей в день в зависимости от продолжительности парковки. В десяти минутах ходьбы от этих терминалов есть более бюджетные варианты — от 100 рублей в час и от 400 — в сутки.Относительно недорогая парковка есть на пересечении Старошереметьевского и Нового шоссе. Там можно оставить машину за 300 рублей в сутки.Зона "Комфорт" расположена на четвертом уровне паркинга терминала В. Цена — 600 рублей в час или 1400 — в сутки. У входа в "Vip lounge" можно оставить автомобиль за 2200 рублей в час.В Домодедово стоимость ближайших парковок — 400-600 рублей час или 960-1500 в сутки. Бесплатные автобусы "S-BUS" доставляют водителей к недорогим стоянкам, где час стоит от 200 рулей, а день — от 320 рублей. Также для желающих сэкономить в семи минутах езды на шаттле работает "перехватывающая" парковка стоимостью 330 рублей в день.Там также есть парковочные vip-зоны, где час остановки стоит от 800 рублей, а сутки — пять тысяч рублей за первые и 2500 — за последующие дни.Во Внуково — дешевле. Паркинг напротив терминала обойдется в сумму от 200 рублей, неподалеку есть стоянка за 300 рублей в сутки. До перехватывающих парковок доставляет шаттл, стоимость — от 300 рублей в день.В петербургском Пулково можно оставить машину на полчаса за 150 рублей. Чтобы оформить пребывание на сутки, нужно заплатить не менее 700 рублей.В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" ближайшая парковка стоит 300 рублей в час, 600 за день и от 1500 рублей за неделю. В Казани за час на ближайшей стоянке придется отдать 100 рублей, за день — от 400 рублей. Чуть дальше от воздушной гавани за 150 рублей можно получить место на сутки.В новосибирском аэропорту автовладельцы отдают от 200 рублей за час парковки, сутки стоят от 300 до 700 рублей. В Сочи можно оставить автомобиль за 100 рублей в час или 700 рублей за день.
https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html
казань
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/67/1488516739_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d1707f8c74e96c03daaa08e063ad9b68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, казань, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), пулково (аэропорт), толмачево (аэропорт), аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казань, Сочи, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Пулково (аэропорт), Толмачево (аэропорт), Аэропорты
Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах

В АТОР сравнили стоимость парковки в аэропортах столицы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона парковки в терминале "D" аэропорта Шереметьево
Зона парковки в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Эксперты изучили стоимость парковки в крупнейших российских аэропортах и рассказали, как туристы могут сэкономить, сообщает АТОР.
В Шереметьево — десять парковочных зон. Паркинг напротив Терминалов В и С обойдется от 350 рублей в час, если оставить машину максимум на два часа. Далее действует суточный тариф — от 600 до 1000 рублей в день в зависимости от продолжительности парковки. В десяти минутах ходьбы от этих терминалов есть более бюджетные варианты — от 100 рублей в час и от 400 — в сутки.
Относительно недорогая парковка есть на пересечении Старошереметьевского и Нового шоссе. Там можно оставить машину за 300 рублей в сутки.
Зона "Комфорт" расположена на четвертом уровне паркинга терминала В. Цена — 600 рублей в час или 1400 — в сутки. У входа в "Vip lounge" можно оставить автомобиль за 2200 рублей в час.
В Домодедово стоимость ближайших парковок — 400-600 рублей час или 960-1500 в сутки. Бесплатные автобусы "S-BUS" доставляют водителей к недорогим стоянкам, где час стоит от 200 рулей, а день — от 320 рублей. Также для желающих сэкономить в семи минутах езды на шаттле работает "перехватывающая" парковка стоимостью 330 рублей в день.
Там также есть парковочные vip-зоны, где час остановки стоит от 800 рублей, а сутки — пять тысяч рублей за первые и 2500 — за последующие дни.
Во Внуково — дешевле. Паркинг напротив терминала обойдется в сумму от 200 рублей, неподалеку есть стоянка за 300 рублей в сутки. До перехватывающих парковок доставляет шаттл, стоимость — от 300 рублей в день.
В петербургском Пулково можно оставить машину на полчаса за 150 рублей. Чтобы оформить пребывание на сутки, нужно заплатить не менее 700 рублей.
В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" ближайшая парковка стоит 300 рублей в час, 600 за день и от 1500 рублей за неделю. В Казани за час на ближайшей стоянке придется отдать 100 рублей, за день — от 400 рублей. Чуть дальше от воздушной гавани за 150 рублей можно получить место на сутки.
В новосибирском аэропорту автовладельцы отдают от 200 рублей за час парковки, сутки стоят от 300 до 700 рублей. В Сочи можно оставить автомобиль за 100 рублей в час или 700 рублей за день.
Компания сноубордистов на склоне горы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
От Белоруссии до Турции: какие зарубежные горнолыжные курорты ждут россиян
Вчера, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКазаньСочиАссоциация туроператоров России (АТОР)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)Пулково (аэропорт)Толмачево (аэропорт)Аэропорты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала