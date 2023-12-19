https://ria.ru/20231219/puteshestviya-1916522712.html

Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах

Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах - РИА Новости, 19.12.2023

Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах

Эксперты изучили стоимость парковки в крупнейших российских аэропортах и рассказали, как туристы могут сэкономить, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T05:45

2023-12-19T05:45

2023-12-19T05:45

туризм

туризм

новости - туризм

казань

сочи

ассоциация туроператоров россии (атор)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Эксперты изучили стоимость парковки в крупнейших российских аэропортах и рассказали, как туристы могут сэкономить, сообщает АТОР.В Шереметьево — десять парковочных зон. Паркинг напротив Терминалов В и С обойдется от 350 рублей в час, если оставить машину максимум на два часа. Далее действует суточный тариф — от 600 до 1000 рублей в день в зависимости от продолжительности парковки. В десяти минутах ходьбы от этих терминалов есть более бюджетные варианты — от 100 рублей в час и от 400 — в сутки.Относительно недорогая парковка есть на пересечении Старошереметьевского и Нового шоссе. Там можно оставить машину за 300 рублей в сутки.Зона "Комфорт" расположена на четвертом уровне паркинга терминала В. Цена — 600 рублей в час или 1400 — в сутки. У входа в "Vip lounge" можно оставить автомобиль за 2200 рублей в час.В Домодедово стоимость ближайших парковок — 400-600 рублей час или 960-1500 в сутки. Бесплатные автобусы "S-BUS" доставляют водителей к недорогим стоянкам, где час стоит от 200 рулей, а день — от 320 рублей. Также для желающих сэкономить в семи минутах езды на шаттле работает "перехватывающая" парковка стоимостью 330 рублей в день.Там также есть парковочные vip-зоны, где час остановки стоит от 800 рублей, а сутки — пять тысяч рублей за первые и 2500 — за последующие дни.Во Внуково — дешевле. Паркинг напротив терминала обойдется в сумму от 200 рублей, неподалеку есть стоянка за 300 рублей в сутки. До перехватывающих парковок доставляет шаттл, стоимость — от 300 рублей в день.В петербургском Пулково можно оставить машину на полчаса за 150 рублей. Чтобы оформить пребывание на сутки, нужно заплатить не менее 700 рублей.В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" ближайшая парковка стоит 300 рублей в час, 600 за день и от 1500 рублей за неделю. В Казани за час на ближайшей стоянке придется отдать 100 рублей, за день — от 400 рублей. Чуть дальше от воздушной гавани за 150 рублей можно получить место на сутки.В новосибирском аэропорту автовладельцы отдают от 200 рублей за час парковки, сутки стоят от 300 до 700 рублей. В Сочи можно оставить автомобиль за 100 рублей в час или 700 рублей за день.

https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html

казань

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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