Эксперты рассказали, как сэкономить на парковке в аэропортах
В АТОР сравнили стоимость парковки в аэропортах столицы
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона парковки в терминале "D" аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Эксперты изучили стоимость парковки в крупнейших российских аэропортах и рассказали, как туристы могут сэкономить, сообщает АТОР.
В Шереметьево — десять парковочных зон. Паркинг напротив Терминалов В и С обойдется от 350 рублей в час, если оставить машину максимум на два часа. Далее действует суточный тариф — от 600 до 1000 рублей в день в зависимости от продолжительности парковки. В десяти минутах ходьбы от этих терминалов есть более бюджетные варианты — от 100 рублей в час и от 400 — в сутки.
Относительно недорогая парковка есть на пересечении Старошереметьевского и Нового шоссе. Там можно оставить машину за 300 рублей в сутки.
Зона "Комфорт" расположена на четвертом уровне паркинга терминала В. Цена — 600 рублей в час или 1400 — в сутки. У входа в "Vip lounge" можно оставить автомобиль за 2200 рублей в час.
В Домодедово стоимость ближайших парковок — 400-600 рублей час или 960-1500 в сутки. Бесплатные автобусы "S-BUS" доставляют водителей к недорогим стоянкам, где час стоит от 200 рулей, а день — от 320 рублей. Также для желающих сэкономить в семи минутах езды на шаттле работает "перехватывающая" парковка стоимостью 330 рублей в день.
Там также есть парковочные vip-зоны, где час остановки стоит от 800 рублей, а сутки — пять тысяч рублей за первые и 2500 — за последующие дни.
Во Внуково — дешевле. Паркинг напротив терминала обойдется в сумму от 200 рублей, неподалеку есть стоянка за 300 рублей в сутки. До перехватывающих парковок доставляет шаттл, стоимость — от 300 рублей в день.
В петербургском Пулково можно оставить машину на полчаса за 150 рублей. Чтобы оформить пребывание на сутки, нужно заплатить не менее 700 рублей.
В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" ближайшая парковка стоит 300 рублей в час, 600 за день и от 1500 рублей за неделю. В Казани за час на ближайшей стоянке придется отдать 100 рублей, за день — от 400 рублей. Чуть дальше от воздушной гавани за 150 рублей можно получить место на сутки.
В новосибирском аэропорту автовладельцы отдают от 200 рублей за час парковки, сутки стоят от 300 до 700 рублей. В Сочи можно оставить автомобиль за 100 рублей в час или 700 рублей за день.