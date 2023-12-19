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СМИ: Запад сомневается в способности Киева совершить прорыв на фронте - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 19.12.2023 (обновлено: 16:47 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/proryv-1916644130.html
СМИ: Запад сомневается в способности Киева совершить прорыв на фронте
СМИ: Запад сомневается в способности Киева совершить прорыв на фронте - РИА Новости, 19.12.2023
СМИ: Запад сомневается в способности Киева совершить прорыв на фронте
Киев вряд ли способен достигнуть существенного прорыва на поле боя, пишет Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:08
2023-12-19T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Киев вряд ли способен достигнуть существенного прорыва на поле боя, пишет Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников. &quot;Сторонники Украины как в ЕС, так и в США утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя&quot;, — приводит агентство слова чиновников.Согласно материалу, помимо этого, перспективы Киева становятся все более мрачными. "Тупиковая ситуация на местах делает все более очевидным, что противостояние может продолжаться долгие годы", — добавили в Блумберг.По словам европейских чиновников, в ЕС считают, что Киев, лишившись помощи и "не имея возможности защитить себя", будет вынужден принять соглашение о прекращении огня на условиях Москвы.Кроме того, как заявили агентству официальные лица в ЕС, если Украина не получит оружие, Россия, вероятнее всего, будет стремиться установить контроль над большей территорией.Как отметили в Блумберг, в дополнение к растущему общественному скептицизму относительно стоимости поддержки Украины неутешительные результаты контрнаступления Киева этим летом подогрели вопросы о том, достижима ли публично заявленная Киевом цель вернуть под свой контроль все перешедшие к России территории."Тупик вокруг помощи от США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, что они отказывались себе представить: что Владимир Путин может победить", — указали в издании.По данным агентства, все больше сомнений вызывает вопрос, как долго Киев сможет продержаться на фоне того, что помощь на сумму более 110 миллиардов долларов увязла в политических спорах в Вашингтоне и Брюсселе.&quot;Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали негласно рассматривать последствия провала для НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке&quot;, — приводит Блумберг слова людей, знакомых с внутренними обсуждениями.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html
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в мире, россия, украина, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Евросоюз
СМИ: Запад сомневается в способности Киева совершить прорыв на фронте

Блумберг: Киев вряд ли способен на прорыв, даже если США и ЕС выделят помощь

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Киев вряд ли способен достигнуть существенного прорыва на поле боя, пишет Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников.
«

"Сторонники Украины как в ЕС, так и в США утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя", — приводит агентство слова чиновников.

Согласно материалу, помимо этого, перспективы Киева становятся все более мрачными.
"Тупиковая ситуация на местах делает все более очевидным, что противостояние может продолжаться долгие годы", — добавили в Блумберг.
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По словам европейских чиновников, в ЕС считают, что Киев, лишившись помощи и "не имея возможности защитить себя", будет вынужден принять соглашение о прекращении огня на условиях Москвы.
Кроме того, как заявили агентству официальные лица в ЕС, если Украина не получит оружие, Россия, вероятнее всего, будет стремиться установить контроль над большей территорией.
Как отметили в Блумберг, в дополнение к растущему общественному скептицизму относительно стоимости поддержки Украины неутешительные результаты контрнаступления Киева этим летом подогрели вопросы о том, достижима ли публично заявленная Киевом цель вернуть под свой контроль все перешедшие к России территории.
"Тупик вокруг помощи от США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, что они отказывались себе представить: что Владимир Путин может победить", — указали в издании.
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По данным агентства, все больше сомнений вызывает вопрос, как долго Киев сможет продержаться на фоне того, что помощь на сумму более 110 миллиардов долларов увязла в политических спорах в Вашингтоне и Брюсселе.
«

"Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали негласно рассматривать последствия провала для НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке", — приводит Блумберг слова людей, знакомых с внутренними обсуждениями.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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