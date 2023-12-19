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Цивилев: в программу "Вкусная перемена" войдут учреждения профобразования - РИА Новости, 19.12.2023
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13:24 19.12.2023 (обновлено: 13:46 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/profobrazovanie-1916691020.html
Цивилев: в программу "Вкусная перемена" войдут учреждения профобразования
Цивилев: в программу "Вкусная перемена" войдут учреждения профобразования - РИА Новости, 19.12.2023
Цивилев: в программу "Вкусная перемена" войдут учреждения профобразования
В программу "Вкусная перемена" войдут учреждения профобразования, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:24
2023-12-19T13:46
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. В программу "Вкусная перемена" войдут учреждения профобразования, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Региональная программа "Вкусная перемена" реализуется в Кузбассе с 2022 года по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Всего в течение двух лет было выделено почти 133 миллиона рублей. В итоге уже модернизировано 26 школьных столовых: 16 — в прошлом году и 10 — в текущем. План модернизации школьных пищеблоков на текущий год в Кузбассе выполнен. В декабре в средней школе №8 в Юрге провели капитальный ремонт кухни и обеденной зоны, теперь более 1,5 тысячи учащихся получили возможность питаться разнообразно и в комфортных условиях. "Мы уделяем особое внимание организации питания, и в эту сферу тоже пришли новые технологии. Результаты совместной работы с самими ребятами, их родителями и поварами говорят сами за себя: более 90% детей получают полноценный обед из свежих, натуральных продуктов. В 2024 году мы продолжим модернизировать школьные столовые и, кроме того, расширим действие программы: в нее войдут учреждения среднего профобразования. Как школьники, так и студенты будут питаться правильно, вкусно и в современных отремонтированных помещениях", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в рамках проекта "Вкусная перемена" муниципалитеты финансируют ремонт столовых, из регионального бюджета выделяются средства на приобретение современной мебели и оборудования. Обновляют не только обеденные залы, но и кухни, зоны хранения продуктов, посуду. Отмечается, что к детскому меню предъявляются высокие требования. Единое региональное меню согласовано с Роспотребнадзором, а объем порций, калорийность и качественный состав меню соответствует возрастным потребностям школьников. С 2021 года в региональном приложении #УЧУСЬВКУЗБАССЕ в модуле "Питание" работает интерактивная кнопка "Ревизорро" для обратной связи по вопросам школьного меню. По данным регионального министерства образования, за первое полугодие через платформу госуслуг поступило 88 сообщений от родителей учащихся начальных классов по вопросу школьного питания. В большинстве сообщений отмечают хорошую организацию горячего питания ребят. Также в каждой школе действует родительский контроль. Комиссии могут посещать школьную столовую, пробовать блюда и следить за их приготовлением. Также для предложений по меню или организации питания работает горячая линия по телефону 8-800-600-72-07.
https://ria.ru/20231215/kapremont-1915987863.html
https://ria.ru/20231218/filial-1916398749.html
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кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев

Цивилев: в программу "Вкусная перемена" войдут учреждения профобразования

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВкусная перемена
Вкусная перемена - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. В программу "Вкусная перемена" войдут учреждения профобразования, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Региональная программа "Вкусная перемена" реализуется в Кузбассе с 2022 года по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Всего в течение двух лет было выделено почти 133 миллиона рублей. В итоге уже модернизировано 26 школьных столовых: 16 — в прошлом году и 10 — в текущем.
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План модернизации школьных пищеблоков на текущий год в Кузбассе выполнен. В декабре в средней школе №8 в Юрге провели капитальный ремонт кухни и обеденной зоны, теперь более 1,5 тысячи учащихся получили возможность питаться разнообразно и в комфортных условиях.
"Мы уделяем особое внимание организации питания, и в эту сферу тоже пришли новые технологии. Результаты совместной работы с самими ребятами, их родителями и поварами говорят сами за себя: более 90% детей получают полноценный обед из свежих, натуральных продуктов. В 2024 году мы продолжим модернизировать школьные столовые и, кроме того, расширим действие программы: в нее войдут учреждения среднего профобразования. Как школьники, так и студенты будут питаться правильно, вкусно и в современных отремонтированных помещениях", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
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Уточняется, что в рамках проекта "Вкусная перемена" муниципалитеты финансируют ремонт столовых, из регионального бюджета выделяются средства на приобретение современной мебели и оборудования. Обновляют не только обеденные залы, но и кухни, зоны хранения продуктов, посуду.
Отмечается, что к детскому меню предъявляются высокие требования. Единое региональное меню согласовано с Роспотребнадзором, а объем порций, калорийность и качественный состав меню соответствует возрастным потребностям школьников. С 2021 года в региональном приложении #УЧУСЬВКУЗБАССЕ в модуле "Питание" работает интерактивная кнопка "Ревизорро" для обратной связи по вопросам школьного меню. По данным регионального министерства образования, за первое полугодие через платформу госуслуг поступило 88 сообщений от родителей учащихся начальных классов по вопросу школьного питания. В большинстве сообщений отмечают хорошую организацию горячего питания ребят.
Также в каждой школе действует родительский контроль. Комиссии могут посещать школьную столовую, пробовать блюда и следить за их приготовлением. Также для предложений по меню или организации питания работает горячая линия по телефону 8-800-600-72-07.
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