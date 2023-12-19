Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал"
Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал"
Озеро Байкал. Архивное фото
ИРКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Иркутская область совместно с Бурятией в рамках федеральной программы реализует инфраструктурный туристический проект "Волшебный Байкал", сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Основные вопросы развития внутреннего туризма и привлечения гостей в регион губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил во вторник во время итоговой пресс-конференции за 2023 год.
"Иркутская область работает в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", вместе с Республикой Бурятией создаем курорт "Волшебный Байкал". Эту работу ведем по поручению президента России Владимира Путина, мы поставили цель к 2036 году увеличить приток туристов в регион до 3,6 миллиона человек. Предварительно, по итогам 2023 года этот показатель составит 1,7 миллиона туристов", - сказал Игорь Кобзев.
Глава региона рассказал, что в проект "Волшебный Байкал" в Иркутской области вошли две локации: это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" и новая локация "Байкальская слобода", которая расположится в поселке Тальцы. Для успешной реализации проекта важно создание инфраструктуры - причальных и защитных сооружений, берегоукрепление, строительство объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации, развитие улично-дорожной сети.
Способствовать росту турпотока будет возведение модульных отелей. В 2023-2024 годах в некапитальных местах размещения в общей сложности планируется создать почти 500 новых номеров. Общая сумма поддержки туротрасли за два года с учетом областного софинансирования составит более 622 миллионов рублей.