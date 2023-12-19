https://ria.ru/20231219/proekt-1916774798.html

Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал"

Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал" - РИА Новости, 19.12.2023

Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал"

Иркутская область совместно с Бурятией в рамках федеральной программы реализует инфраструктурный туристический проект "Волшебный Байкал", сообщил журналистам... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:42

2023-12-19T17:42

2023-12-19T17:42

иркутская область

иркутская область

республика бурятия

россия

владимир путин

игорь кобзев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487045_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_895254d775c2a01fe3900db8c53eeb08.jpg

ИРКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Иркутская область совместно с Бурятией в рамках федеральной программы реализует инфраструктурный туристический проект "Волшебный Байкал", сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Основные вопросы развития внутреннего туризма и привлечения гостей в регион губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил во вторник во время итоговой пресс-конференции за 2023 год. "Иркутская область работает в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", вместе с Республикой Бурятией создаем курорт "Волшебный Байкал". Эту работу ведем по поручению президента России Владимира Путина, мы поставили цель к 2036 году увеличить приток туристов в регион до 3,6 миллиона человек. Предварительно, по итогам 2023 года этот показатель составит 1,7 миллиона туристов", - сказал Игорь Кобзев. Глава региона рассказал, что в проект "Волшебный Байкал" в Иркутской области вошли две локации: это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" и новая локация "Байкальская слобода", которая расположится в поселке Тальцы. Для успешной реализации проекта важно создание инфраструктуры - причальных и защитных сооружений, берегоукрепление, строительство объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации, развитие улично-дорожной сети. Способствовать росту турпотока будет возведение модульных отелей. В 2023-2024 годах в некапитальных местах размещения в общей сложности планируется создать почти 500 новых номеров. Общая сумма поддержки туротрасли за два года с учетом областного софинансирования составит более 622 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231212/porucheniya-1915364894.html

https://ria.ru/20231205/sotsraskhody-1913943494.html

иркутская область

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

иркутская область, республика бурятия, россия, владимир путин, игорь кобзев