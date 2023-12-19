Рейтинг@Mail.ru
Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал" - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
 
17:42 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/proekt-1916774798.html
Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал"
Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал" - РИА Новости, 19.12.2023
Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал"
Иркутская область совместно с Бурятией в рамках федеральной программы реализует инфраструктурный туристический проект "Волшебный Байкал", сообщил журналистам... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:42
2023-12-19T17:42
иркутская область
иркутская область
республика бурятия
россия
владимир путин
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487045_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_895254d775c2a01fe3900db8c53eeb08.jpg
ИРКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Иркутская область совместно с Бурятией в рамках федеральной программы реализует инфраструктурный туристический проект "Волшебный Байкал", сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Основные вопросы развития внутреннего туризма и привлечения гостей в регион губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил во вторник во время итоговой пресс-конференции за 2023 год. "Иркутская область работает в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", вместе с Республикой Бурятией создаем курорт "Волшебный Байкал". Эту работу ведем по поручению президента России Владимира Путина, мы поставили цель к 2036 году увеличить приток туристов в регион до 3,6 миллиона человек. Предварительно, по итогам 2023 года этот показатель составит 1,7 миллиона туристов", - сказал Игорь Кобзев. Глава региона рассказал, что в проект "Волшебный Байкал" в Иркутской области вошли две локации: это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" и новая локация "Байкальская слобода", которая расположится в поселке Тальцы. Для успешной реализации проекта важно создание инфраструктуры - причальных и защитных сооружений, берегоукрепление, строительство объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации, развитие улично-дорожной сети. Способствовать росту турпотока будет возведение модульных отелей. В 2023-2024 годах в некапитальных местах размещения в общей сложности планируется создать почти 500 новых номеров. Общая сумма поддержки туротрасли за два года с учетом областного софинансирования составит более 622 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231212/porucheniya-1915364894.html
https://ria.ru/20231205/sotsraskhody-1913943494.html
иркутская область
республика бурятия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dd1139e675cf9c10ba899dded089563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, республика бурятия, россия, владимир путин, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Республика Бурятия, Россия, Владимир Путин, Игорь Кобзев
Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал"

Приангарье по федеральной программе реализует турпроект "Волшебный Байкал"

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Озеро Байкал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Иркутская область совместно с Бурятией в рамках федеральной программы реализует инфраструктурный туристический проект "Волшебный Байкал", сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Основные вопросы развития внутреннего туризма и привлечения гостей в регион губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил во вторник во время итоговой пресс-конференции за 2023 год.
"Иркутская область работает в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", вместе с Республикой Бурятией создаем курорт "Волшебный Байкал". Эту работу ведем по поручению президента России Владимира Путина, мы поставили цель к 2036 году увеличить приток туристов в регион до 3,6 миллиона человек. Предварительно, по итогам 2023 года этот показатель составит 1,7 миллиона туристов", - сказал Игорь Кобзев.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Глава Приангарья рассказал о результатах исполнения поручений президента РФ
12 декабря, 17:36
Глава региона рассказал, что в проект "Волшебный Байкал" в Иркутской области вошли две локации: это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" и новая локация "Байкальская слобода", которая расположится в поселке Тальцы. Для успешной реализации проекта важно создание инфраструктуры - причальных и защитных сооружений, берегоукрепление, строительство объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации, развитие улично-дорожной сети.
Способствовать росту турпотока будет возведение модульных отелей. В 2023-2024 годах в некапитальных местах размещения в общей сложности планируется создать почти 500 новых номеров. Общая сумма поддержки туротрасли за два года с учетом областного софинансирования составит более 622 миллионов рублей.
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Две трети бюджета Приангарья в 2024-2026 годах направят на соцрасходы
5 декабря, 17:22
 
Иркутская областьИркутская областьРеспублика БурятияРоссияВладимир ПутинИгорь Кобзев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала