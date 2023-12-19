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Никитин: поддержка радиоэлектронной промышленности – приоритет региона - РИА Новости, 19.12.2023
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15:51 19.12.2023 (обновлено: 16:01 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/prioritet-1916739523.html
Никитин: поддержка радиоэлектронной промышленности – приоритет региона
Никитин: поддержка радиоэлектронной промышленности – приоритет региона - РИА Новости, 19.12.2023
Никитин: поддержка радиоэлектронной промышленности – приоритет региона
Поддержка радиоэлектронной промышленности - приоритет для Новгородской области на будущие годы, заявил губернатор региона Андрей Никитин в ходе ежегодного... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:51
2023-12-19T16:01
новгородская область
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Поддержка радиоэлектронной промышленности - приоритет для Новгородской области на будущие годы, заявил губернатор региона Андрей Никитин в ходе ежегодного послания. "Необходимо дополнительно обеспечить поддержку радиоэлектронной промышленности. Это приоритет нашей работы на будущие годы. Здесь есть своя специфика – кадры для таких отраслей мы должны готовить еще со школы, вовлекая детей в производственную и научную деятельность", – отметил Никитин. Он поручил ввести для аспирантов и докторантов, чьи исследования связаны с интеллектуальной электроникой и имеют практическое значение, именные стипендии. А ученым, реализующим проекты национального и мирового масштаба, предоставить комфортное служебное жилье. Никитин предложил поддержать предприятия, планирующие расширение производства инновационной продукции. На эти цели будет выделено пять специальных грантов по 10 миллионов рублей каждый. Кроме того, он поставил задачу сделать Великий Новгород одним из ведущих образовательных, научных и технологических центров страны. Дополнительные меры поддержки радиоэлектронной промышленности станут одним из инструментов в достижении этой цели.
https://ria.ru/20231214/elektroseti-1915901060.html
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новгородская область, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Андрей Никитин (политик)

Никитин: поддержка радиоэлектронной промышленности – приоритет региона

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
Губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Поддержка радиоэлектронной промышленности - приоритет для Новгородской области на будущие годы, заявил губернатор региона Андрей Никитин в ходе ежегодного послания.
"Необходимо дополнительно обеспечить поддержку радиоэлектронной промышленности. Это приоритет нашей работы на будущие годы. Здесь есть своя специфика – кадры для таких отраслей мы должны готовить еще со школы, вовлекая детей в производственную и научную деятельность", – отметил Никитин.
Он поручил ввести для аспирантов и докторантов, чьи исследования связаны с интеллектуальной электроникой и имеют практическое значение, именные стипендии. А ученым, реализующим проекты национального и мирового масштаба, предоставить комфортное служебное жилье.
Никитин предложил поддержать предприятия, планирующие расширение производства инновационной продукции. На эти цели будет выделено пять специальных грантов по 10 миллионов рублей каждый. Кроме того, он поставил задачу сделать Великий Новгород одним из ведущих образовательных, научных и технологических центров страны. Дополнительные меры поддержки радиоэлектронной промышленности станут одним из инструментов в достижении этой цели.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Никитин: обновлять электросети сложно из-за низкой плотности населения
14 декабря, 19:39
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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