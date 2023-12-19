https://ria.ru/20231219/prioritet-1916739523.html

Никитин: поддержка радиоэлектронной промышленности – приоритет региона

Никитин: поддержка радиоэлектронной промышленности – приоритет региона - РИА Новости, 19.12.2023

Никитин: поддержка радиоэлектронной промышленности – приоритет региона

Поддержка радиоэлектронной промышленности - приоритет для Новгородской области на будущие годы, заявил губернатор региона Андрей Никитин в ходе ежегодного... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:51

2023-12-19T15:51

2023-12-19T16:01

новгородская область

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Поддержка радиоэлектронной промышленности - приоритет для Новгородской области на будущие годы, заявил губернатор региона Андрей Никитин в ходе ежегодного послания. "Необходимо дополнительно обеспечить поддержку радиоэлектронной промышленности. Это приоритет нашей работы на будущие годы. Здесь есть своя специфика – кадры для таких отраслей мы должны готовить еще со школы, вовлекая детей в производственную и научную деятельность", – отметил Никитин. Он поручил ввести для аспирантов и докторантов, чьи исследования связаны с интеллектуальной электроникой и имеют практическое значение, именные стипендии. А ученым, реализующим проекты национального и мирового масштаба, предоставить комфортное служебное жилье. Никитин предложил поддержать предприятия, планирующие расширение производства инновационной продукции. На эти цели будет выделено пять специальных грантов по 10 миллионов рублей каждый. Кроме того, он поставил задачу сделать Великий Новгород одним из ведущих образовательных, научных и технологических центров страны. Дополнительные меры поддержки радиоэлектронной промышленности станут одним из инструментов в достижении этой цели.

https://ria.ru/20231214/elektroseti-1915901060.html

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик)