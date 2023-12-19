Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Прибалтике сомневаются, будут ли защищать их США в случае войны - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/pribaltika-1916666467.html
СМИ: в Прибалтике сомневаются, будут ли защищать их США в случае войны
СМИ: в Прибалтике сомневаются, будут ли защищать их США в случае войны - РИА Новости, 19.12.2023
СМИ: в Прибалтике сомневаются, будут ли защищать их США в случае войны
В странах Прибалтики растут сомнения, будут ли США рисковать своими силами ради них, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:40
2023-12-19T11:40
в мире
прибалтика
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151759/32/1517593207_0:132:2400:1482_1920x0_80_0_0_6b96db14aad45f39bddcc54fe2adc72b.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В странах Прибалтики растут сомнения, будут ли США рисковать своими силами ради них, передает агентство Блумберг. Как отмечает агентство, чиновники в Прибалтике считают, что российские войска не будут разгромлены на Украине, а населению республик надо быть готовым к конфликту на их территории. При этом, несмотря на заверения американского президента Джо Байдена, все чаще звучат вопросы по поводу того, будут ли США и другие союзники рисковать своими войсками, чтобы "встать на защиту крохотных стран, которые когда-то были частью Советского Союза", отмечает Блумберг. Латвия, Литва и Эстония являются членами НАТО. При этом Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20230813/nato-1889839941.html
прибалтика
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151759/32/1517593207_124:0:2276:1614_1920x0_80_0_0_e5810626f29c26e5bec20df58c41206a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прибалтика, сша, россия
В мире, Прибалтика, США, Россия
СМИ: в Прибалтике сомневаются, будут ли защищать их США в случае войны

Блумберг: в Прибалтике растут сомнения, будут ли защищать их США в случае войны

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В странах Прибалтики растут сомнения, будут ли США рисковать своими силами ради них, передает агентство Блумберг.
Как отмечает агентство, чиновники в Прибалтике считают, что российские войска не будут разгромлены на Украине, а населению республик надо быть готовым к конфликту на их территории.
При этом, несмотря на заверения американского президента Джо Байдена, все чаще звучат вопросы по поводу того, будут ли США и другие союзники рисковать своими войсками, чтобы "встать на защиту крохотных стран, которые когда-то были частью Советского Союза", отмечает Блумберг.
Латвия, Литва и Эстония являются членами НАТО. При этом Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В США заявили, что Байдена удивил ответ Путина на маневр НАТО в Прибалтике
13 августа, 19:46
 
В миреПрибалтикаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала