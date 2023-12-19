СМИ: в Прибалтике сомневаются, будут ли защищать их США в случае войны
Блумберг: в Прибалтике растут сомнения, будут ли защищать их США в случае войны
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В странах Прибалтики растут сомнения, будут ли США рисковать своими силами ради них, передает агентство Блумберг.
Как отмечает агентство, чиновники в Прибалтике считают, что российские войска не будут разгромлены на Украине, а населению республик надо быть готовым к конфликту на их территории.
При этом, несмотря на заверения американского президента Джо Байдена, все чаще звучат вопросы по поводу того, будут ли США и другие союзники рисковать своими войсками, чтобы "встать на защиту крохотных стран, которые когда-то были частью Советского Союза", отмечает Блумберг.
Латвия, Литва и Эстония являются членами НАТО. При этом Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.