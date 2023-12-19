https://ria.ru/20231219/pribaltika-1916666467.html

СМИ: в Прибалтике сомневаются, будут ли защищать их США в случае войны

СМИ: в Прибалтике сомневаются, будут ли защищать их США в случае войны - РИА Новости, 19.12.2023

СМИ: в Прибалтике сомневаются, будут ли защищать их США в случае войны

В странах Прибалтики растут сомнения, будут ли США рисковать своими силами ради них, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:40

2023-12-19T11:40

2023-12-19T11:40

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В странах Прибалтики растут сомнения, будут ли США рисковать своими силами ради них, передает агентство Блумберг. Как отмечает агентство, чиновники в Прибалтике считают, что российские войска не будут разгромлены на Украине, а населению республик надо быть готовым к конфликту на их территории. При этом, несмотря на заверения американского президента Джо Байдена, все чаще звучат вопросы по поводу того, будут ли США и другие союзники рисковать своими войсками, чтобы "встать на защиту крохотных стран, которые когда-то были частью Советского Союза", отмечает Блумберг. Латвия, Литва и Эстония являются членами НАТО. При этом Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230813/nato-1889839941.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, прибалтика, сша, россия