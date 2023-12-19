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Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе
Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.12.2023
Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе
В мире сложился консенсус о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, против выступают лишь Израиль и США, заявил на заседании... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:21
2023-12-19T20:21
2023-12-19T20:21
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 19 дек – РИА Новости. В мире сложился консенсус о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, против выступают лишь Израиль и США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Не будет преувеличением сказать, что в мире сложился консенсус на счет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему мировому сообществу, – это Соединенные Штаты", – сказал Небензя.
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В мире, Израиль, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе
Небензя: только США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе