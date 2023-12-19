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Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.12.2023
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20:21 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/prekraschenie-1916813824.html
Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе
Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.12.2023
Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе
В мире сложился консенсус о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, против выступают лишь Израиль и США, заявил на заседании... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:21
2023-12-19T20:21
в мире
израиль
сша
россия
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 19 дек – РИА Новости. В мире сложился консенсус о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, против выступают лишь Израиль и США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Не будет преувеличением сказать, что в мире сложился консенсус на счет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему мировому сообществу, – это Соединенные Штаты", – сказал Небензя.
https://ria.ru/20231219/rezolyutsiya-1916810451.html
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в мире, израиль, сша, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе

Небензя: только США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Василий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 19 дек – РИА Новости. В мире сложился консенсус о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, против выступают лишь Израиль и США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Не будет преувеличением сказать, что в мире сложился консенсус на счет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему мировому сообществу, – это Соединенные Штаты", – сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе
Вчера, 19:57
 
В миреИзраильСШАРоссияВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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