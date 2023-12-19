https://ria.ru/20231219/prekraschenie-1916813824.html

Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе

Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.12.2023

Небензя: США и Израиль из всех стран мира против прекращения огня в Газе

В мире сложился консенсус о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, против выступают лишь Израиль и США, заявил на заседании... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:21

2023-12-19T20:21

2023-12-19T20:21

в мире

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россия

василий небензя

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 19 дек – РИА Новости. В мире сложился консенсус о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, против выступают лишь Израиль и США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Не будет преувеличением сказать, что в мире сложился консенсус на счет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему мировому сообществу, – это Соединенные Штаты", – сказал Небензя.

https://ria.ru/20231219/rezolyutsiya-1916810451.html

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в мире, израиль, сша, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году