https://ria.ru/20231219/predpriyatiya-1916719462.html
Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений
Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений - РИА Новости, 19.12.2023
Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений
Многие частные предприятия, привлеченные к производству вооружений, работают качественно и быстро, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:55
2023-12-19T14:55
2023-12-19T14:55
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие частные предприятия, привлеченные к производству вооружений, работают качественно и быстро, заявил президент РФ Владимир Путин "Многие предприятия, частные предприятия, которые раньше вообще были далеки от оборонки, взяли в работу отдельные темы и ведут их быстро, эффективно, качественно - просто здорово. Многие, наверное, даже не ожидали", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны. Он отметил, что, в отличие от некоторых государств, у которых не получается наладить производство обычных образцов вооружения, в России это удается. "Спасибо всем тем, кто работает над решением этих задач", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20231219/opk-1916701808.html
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россия, владимир путин
Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений
Путин: многие частные предприятия, привлеченные к оборонке, работают качественно
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие частные предприятия, привлеченные к производству вооружений, работают качественно и быстро, заявил президент РФ Владимир Путин
"Многие предприятия, частные предприятия, которые раньше вообще были далеки от оборонки, взяли в работу отдельные темы и ведут их быстро, эффективно, качественно - просто здорово. Многие, наверное, даже не ожидали", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
Он отметил, что, в отличие от некоторых государств, у которых не получается наладить производство обычных образцов вооружения, в России это удается.
"Спасибо всем тем, кто работает над решением этих задач", - добавил президент РФ.
Предприятия ОПК с начала СВО нарастили мощности в четыре раза