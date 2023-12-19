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Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений - РИА Новости, 19.12.2023
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14:55 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/predpriyatiya-1916719462.html
Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений
Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений - РИА Новости, 19.12.2023
Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений
Многие частные предприятия, привлеченные к производству вооружений, работают качественно и быстро, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:55
2023-12-19T14:55
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие частные предприятия, привлеченные к производству вооружений, работают качественно и быстро, заявил президент РФ Владимир Путин "Многие предприятия, частные предприятия, которые раньше вообще были далеки от оборонки, взяли в работу отдельные темы и ведут их быстро, эффективно, качественно - просто здорово. Многие, наверное, даже не ожидали", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны. Он отметил, что, в отличие от некоторых государств, у которых не получается наладить производство обычных образцов вооружения, в России это удается. "Спасибо всем тем, кто работает над решением этих задач", - добавил президент РФ.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений

Путин: многие частные предприятия, привлеченные к оборонке, работают качественно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие частные предприятия, привлеченные к производству вооружений, работают качественно и быстро, заявил президент РФ Владимир Путин
"Многие предприятия, частные предприятия, которые раньше вообще были далеки от оборонки, взяли в работу отдельные темы и ведут их быстро, эффективно, качественно - просто здорово. Многие, наверное, даже не ожидали", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
Он отметил, что, в отличие от некоторых государств, у которых не получается наладить производство обычных образцов вооружения, в России это удается.
"Спасибо всем тем, кто работает над решением этих задач", - добавил президент РФ.
Военный завод - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Предприятия ОПК с начала СВО нарастили мощности в четыре раза
Вчера, 13:57
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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