https://ria.ru/20231219/predpriyatiya-1916719462.html

Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений

Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений - РИА Новости, 19.12.2023

Путин оценил работу частных предприятий в производстве вооружений

Многие частные предприятия, привлеченные к производству вооружений, работают качественно и быстро, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:55

2023-12-19T14:55

2023-12-19T14:55

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие частные предприятия, привлеченные к производству вооружений, работают качественно и быстро, заявил президент РФ Владимир Путин "Многие предприятия, частные предприятия, которые раньше вообще были далеки от оборонки, взяли в работу отдельные темы и ведут их быстро, эффективно, качественно - просто здорово. Многие, наверное, даже не ожидали", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны. Он отметил, что, в отличие от некоторых государств, у которых не получается наладить производство обычных образцов вооружения, в России это удается. "Спасибо всем тем, кто работает над решением этих задач", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20231219/opk-1916701808.html

россия

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россия, владимир путин