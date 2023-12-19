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ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях - РИА Новости, 19.12.2023
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12:16 19.12.2023 (обновлено: 17:02 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/pravilo-1916676673.html
ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях
ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях - РИА Новости, 19.12.2023
ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях
Евросоюз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, согласно которому не разрешается реэкспорт чувствительных... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:16
2023-12-19T17:02
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Евросоюз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, согласно которому не разрешается реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран (No Russia clause), указано в заявлении Совета ЕС."Сегодняшнее решение требует от экспортеров ЕС в контрактном порядке запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью страну, за исключением стран-партнеров", — говорится в документе.Новое правило начнет действовать 20 марта 2024 года.Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России, который включает как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций, следует из обнародованного заявления Совета.В пакет вошли ограничения на импорт российских алмазов, новые импортно-экспортные ограничения, а также новые списки персональных санкций.
https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916633315.html
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916603428.html
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях

Евросоюз ввел правило No Russia в новом пакете санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Евросоюз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, согласно которому не разрешается реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран (No Russia clause), указано в заявлении Совета ЕС.
"Сегодняшнее решение требует от экспортеров ЕС в контрактном порядке запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью страну, за исключением стран-партнеров", — говорится в документе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Против России ввели уже почти 19 тысяч санкций, заявил Володин
Вчера, 08:51
Новое правило начнет действовать 20 марта 2024 года.
Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России, который включает как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций, следует из обнародованного заявления Совета.
В пакет вошли ограничения на импорт российских алмазов, новые импортно-экспортные ограничения, а также новые списки персональных санкций.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Российское постпредство отреагировало на введение нового пакета санкций ЕС
18 декабря, 22:15
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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