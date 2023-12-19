https://ria.ru/20231219/pravilo-1916676673.html

ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях

ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях - РИА Новости, 19.12.2023

ЕС ввел новое правило в антироссийских санкциях

Евросоюз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, согласно которому не разрешается реэкспорт чувствительных... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:16

2023-12-19T12:16

2023-12-19T17:02

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Евросоюз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, согласно которому не разрешается реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран (No Russia clause), указано в заявлении Совета ЕС."Сегодняшнее решение требует от экспортеров ЕС в контрактном порядке запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью страну, за исключением стран-партнеров", — говорится в документе.Новое правило начнет действовать 20 марта 2024 года.Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России, который включает как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций, следует из обнародованного заявления Совета.В пакет вошли ограничения на импорт российских алмазов, новые импортно-экспортные ограничения, а также новые списки персональных санкций.

https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916633315.html

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916603428.html

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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии