https://ria.ru/20231219/potolok-1916611806.html
Эксперт объяснил неэффективность потолка цен на нефть
Эксперт объяснил неэффективность потолка цен на нефть - РИА Новости, 19.12.2023
Эксперт объяснил неэффективность потолка цен на нефть
Ужесточения по соблюдению потолка цен на российскую нефть доказывают только то, что он не работает, и Евросоюзу остается только контролировать бизнес, что... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:17
2023-12-19T00:17
2023-12-19T00:55
экономика
цены на нефть
россия
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австралия
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ужесточения по соблюдению потолка цен на российскую нефть доказывают только то, что он не работает, и Евросоюзу остается только контролировать бизнес, что является еще одним ударом по главенству закона и справедливости в Европе, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. ЕС в 12-м пакете санкций, объявленном в понедельник, обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть. Ожидается, что меры коснутся улучшения обмена информацией по выявлению судов и организаций, осуществляющих "обманные" действия, такие как перегрузка с судна на судно. "Что касается фактического наполнения пакета, то касательно уведомления о продаже танкеров - непонятно, как будет работать механизм, кому отчитываться и что будет, если новому регулятору не понравится, куда продается танкер. Это еще один удар по главенству закона и справедливости в ЕС", - сказал эксперт. "Характерно, что ужесточения по соблюдению потолка говорят только об одном: он не работает, и у ЕС нет возможностей заставить его работать. Остаётся только контролировать бизнес, который теперь должен отчитываться, куда продает танкеры. Смысла в этом немного, так как танкерный флот уже сформирован, и новые поступления в него если и нужны, то будут изменяться единицами", - добавил Канищев. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В качестве ответных мер президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены, введенного недружественными странами, причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.
https://ria.ru/20231010/neft-1901702710.html
https://ria.ru/20231218/neft-1916583955.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, австралия, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Австралия, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Эксперт объяснил неэффективность потолка цен на нефть
Канищев: ужесточения режима потолка цен на нефть показали, он не работает
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ужесточения по соблюдению потолка цен на российскую нефть доказывают только то, что он не работает, и Евросоюзу остается только контролировать бизнес, что является еще одним ударом по главенству закона и справедливости в Европе, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.
ЕС
в 12-м пакете санкций, объявленном в понедельник, обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть. Ожидается, что меры коснутся улучшения обмена информацией по выявлению судов и организаций, осуществляющих "обманные" действия, такие как перегрузка с судна на судно.
МВФ оценил, как повлиял потолок цен на нефть на российский экспорт
"Что касается фактического наполнения пакета, то касательно уведомления о продаже танкеров - непонятно, как будет работать механизм, кому отчитываться и что будет, если новому регулятору не понравится, куда продается танкер. Это еще один удар по главенству закона и справедливости в ЕС", - сказал эксперт.
"Характерно, что ужесточения по соблюдению потолка говорят только об одном: он не работает, и у ЕС нет возможностей заставить его работать. Остаётся только контролировать бизнес, который теперь должен отчитываться, куда продает танкеры. Смысла в этом немного, так как танкерный флот уже сформирован, и новые поступления в него если и нужны, то будут изменяться единицами", - добавил Канищев.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ
вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия
и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В качестве ответных мер президент России Владимир Путин
своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены, введенного недружественными странами, причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.
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