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Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/poteri-1916661000.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.12.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ в районе Новомихайловки, потери противника составили до 100 военнослужащих и три бронемашины,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:19
2023-12-19T11:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ в районе Новомихайловки, потери противника составили до 100 военнослужащих и три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-С" и орудие Д-20.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: Киев потерял до ста солдат и три бронемашины на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ в районе Новомихайловки, потери противника составили до 100 военнослужащих и три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-С" и орудие Д-20.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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