https://ria.ru/20231219/poteri-1916661000.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.12.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ в районе Новомихайловки, потери противника составили до 100 военнослужащих и три бронемашины,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:19

2023-12-19T11:19

2023-12-19T11:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ в районе Новомихайловки, потери противника составили до 100 военнослужащих и три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-С" и орудие Д-20.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины