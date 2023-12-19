https://ria.ru/20231219/posylka-1916705030.html

Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами

Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами - РИА Новости, 19.12.2023

Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами

Ученики и педагоги общеобразовательной школы №2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова Орловской области собрали гуманитарный груз для... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:11

2023-12-19T14:11

2023-12-19T14:11

надежные люди

орловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916698298_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_737d0e9481be6e3ad287f1a27a97e58b.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ученики и педагоги общеобразовательной школы №2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова Орловской области собрали гуманитарный груз для участников спецоперации, бойцам доставят продукты, теплые вещи, лекарства, поздравления с наступающими праздниками, а также сладкие подарки, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "В посылке теплые носки, консервы, супы быстрого приготовления, сладости, домашние заготовки, предметы первой необходимости и лекарства. Также участники школьного волонтерского отряда "Планета добра" подготовили для бойцов СВО поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. В каждое послание дети вложили сладкий подарок", – говорится в сообщении. Как отмечается, школа передала собранную посылку благочинному храмов Болховского округа протоиерею Александру Кузнецову, часто бывающему на передовой, и в ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен воинам. В митрополии уточнили, что отец Александр поблагодарил учащихся, их родителей и педагогов школы за оказанную помощь. Он рассказал подросткам о роли веры в жизни военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, и обратил внимание школьников на тот факт, что в зоне боевых действий неверующих нет. "Каждый из солдат надеется на помощь Бога и каждый уверен, что за него молятся дома", – приводят слова священнослужителя в пресс-службе.

https://ria.ru/20231219/bashkiriya-1916660426.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

орловская область