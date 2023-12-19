https://ria.ru/20231219/posylka-1916705030.html
Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами
Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами - РИА Новости, 19.12.2023
Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами
Ученики и педагоги общеобразовательной школы №2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова Орловской области собрали гуманитарный груз для... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:11
2023-12-19T14:11
2023-12-19T14:11
надежные люди
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916698298_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_737d0e9481be6e3ad287f1a27a97e58b.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ученики и педагоги общеобразовательной школы №2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова Орловской области собрали гуманитарный груз для участников спецоперации, бойцам доставят продукты, теплые вещи, лекарства, поздравления с наступающими праздниками, а также сладкие подарки, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "В посылке теплые носки, консервы, супы быстрого приготовления, сладости, домашние заготовки, предметы первой необходимости и лекарства. Также участники школьного волонтерского отряда "Планета добра" подготовили для бойцов СВО поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. В каждое послание дети вложили сладкий подарок", – говорится в сообщении. Как отмечается, школа передала собранную посылку благочинному храмов Болховского округа протоиерею Александру Кузнецову, часто бывающему на передовой, и в ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен воинам. В митрополии уточнили, что отец Александр поблагодарил учащихся, их родителей и педагогов школы за оказанную помощь. Он рассказал подросткам о роли веры в жизни военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, и обратил внимание школьников на тот факт, что в зоне боевых действий неверующих нет. "Каждый из солдат надеется на помощь Бога и каждый уверен, что за него молятся дома", – приводят слова священнослужителя в пресс-службе.
https://ria.ru/20231219/bashkiriya-1916660426.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916698298_51:0:762:533_1920x0_80_0_0_c4153a520dcc983dc4400fe838d2b5e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область
Надежные люди, Орловская область
Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами
Орловские школьники собрали бойцам СВО продукты и новогодние подарки
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ученики и педагоги общеобразовательной школы №2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова Орловской области собрали гуманитарный груз для участников спецоперации, бойцам доставят продукты, теплые вещи, лекарства, поздравления с наступающими праздниками, а также сладкие подарки, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"В посылке теплые носки, консервы, супы быстрого приготовления, сладости, домашние заготовки, предметы первой необходимости и лекарства. Также участники школьного волонтерского отряда "Планета добра" подготовили для бойцов СВО поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. В каждое послание дети вложили сладкий подарок", – говорится в сообщении.
Как отмечается, школа передала собранную посылку благочинному храмов Болховского округа протоиерею Александру Кузнецову, часто бывающему на передовой, и в ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен воинам.
В митрополии уточнили, что отец Александр поблагодарил учащихся, их родителей и педагогов школы за оказанную помощь. Он рассказал подросткам о роли веры в жизни военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, и обратил внимание школьников на тот факт, что в зоне боевых действий неверующих нет.
"Каждый из солдат надеется на помощь Бога и каждый уверен, что за него молятся дома", – приводят слова священнослужителя в пресс-службе.
Башкирия направила на нужды СВО более ста колонн гуманитарной помощи