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Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами - РИА Новости, 19.12.2023
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14:11 19.12.2023
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Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами
Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами - РИА Новости, 19.12.2023
Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами
Ученики и педагоги общеобразовательной школы №2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова Орловской области собрали гуманитарный груз для... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:11
2023-12-19T14:11
надежные люди
орловская область
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ученики и педагоги общеобразовательной школы №2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова Орловской области собрали гуманитарный груз для участников спецоперации, бойцам доставят продукты, теплые вещи, лекарства, поздравления с наступающими праздниками, а также сладкие подарки, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "В посылке теплые носки, консервы, супы быстрого приготовления, сладости, домашние заготовки, предметы первой необходимости и лекарства. Также участники школьного волонтерского отряда "Планета добра" подготовили для бойцов СВО поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. В каждое послание дети вложили сладкий подарок", – говорится в сообщении. Как отмечается, школа передала собранную посылку благочинному храмов Болховского округа протоиерею Александру Кузнецову, часто бывающему на передовой, и в ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен воинам. В митрополии уточнили, что отец Александр поблагодарил учащихся, их родителей и педагогов школы за оказанную помощь. Он рассказал подросткам о роли веры в жизни военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, и обратил внимание школьников на тот факт, что в зоне боевых действий неверующих нет. "Каждый из солдат надеется на помощь Бога и каждый уверен, что за него молятся дома", – приводят слова священнослужителя в пресс-службе.
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Надежные люди, Орловская область
Орловские школьники собрали бойцам СВО посылку с продуктами

Орловские школьники собрали бойцам СВО продукты и новогодние подарки

© Фото : пресс-служба Орловской митрополииВ основной общеобразовательной школе № 2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова собрали гуманитарный груз для участников СВО
В основной общеобразовательной школе № 2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова собрали гуманитарный груз для участников СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : пресс-служба Орловской митрополии
В основной общеобразовательной школе № 2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова собрали гуманитарный груз для участников СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ученики и педагоги общеобразовательной школы №2 имени воина-интернационалиста Николая Винокурова города Болхова Орловской области собрали гуманитарный груз для участников спецоперации, бойцам доставят продукты, теплые вещи, лекарства, поздравления с наступающими праздниками, а также сладкие подарки, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"В посылке теплые носки, консервы, супы быстрого приготовления, сладости, домашние заготовки, предметы первой необходимости и лекарства. Также участники школьного волонтерского отряда "Планета добра" подготовили для бойцов СВО поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. В каждое послание дети вложили сладкий подарок", – говорится в сообщении.
Как отмечается, школа передала собранную посылку благочинному храмов Болховского округа протоиерею Александру Кузнецову, часто бывающему на передовой, и в ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен воинам.
В митрополии уточнили, что отец Александр поблагодарил учащихся, их родителей и педагогов школы за оказанную помощь. Он рассказал подросткам о роли веры в жизни военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, и обратил внимание школьников на тот факт, что в зоне боевых действий неверующих нет.
"Каждый из солдат надеется на помощь Бога и каждый уверен, что за него молятся дома", – приводят слова священнослужителя в пресс-службе.
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Вчера, 11:15
 
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