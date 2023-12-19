https://ria.ru/20231219/poliklinika-1916629462.html

Под Красноярском в рамках нацпроекта модернизировали поликлинику

Под Красноярском в рамках нацпроекта модернизировали поликлинику - РИА Новости, 19.12.2023

Под Красноярском в рамках нацпроекта модернизировали поликлинику

Взрослая поликлиника в селе Шалинское при Манской районной больнице Красноярского края открылась после проведенной модернизации в рамках нацпроекта... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T07:43

2023-12-19T07:43

2023-12-19T07:43

общество

здоровье - общество

красноярский край

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. Взрослая поликлиника в селе Шалинское при Манской районной больнице Красноярского края открылась после проведенной модернизации в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает минздрав региона. "В здании обновили коммуникации, вентиляцию, создали комфортные условия для ожидания приема, а также удобную навигацию для маломобильных пациентов. Работу провели по региональной программе модернизации первичного звена, действующей в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На капремонт было выделено более 52 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов", - говорится в сообщении. В обновленной поликлинике проведен демонтаж старых коммуникаций и монтаж всех новых инженерных систем, включая отопление, вентиляцию, видеонаблюдение, сигнализацию, воду, пожарную сигнализацию. Отремонтированы кабинеты и холлы. "Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин определил, что модернизация первичного звена продолжится. Впереди у нас много работы и основная задача - доукомплектовать поликлиники кадрами, повысить доступность качественной медицинской помощи в районах", - отметила советник губернатора Красноярского края Наталия Говорушкина. В смену поликлиника может обслужить до 200 пациентов. К медицинскому учреждению прикреплено 12,4 тысячи человек, штат специалистов укомплектован более чем на 80%. "В следующем году начнется разработка проектно-сметной документации на ремонт детской поликлиники. Также в районе планируется построить врачебную лабораторию в Камарчаге и открыть три новых ФАПа в поселках Орешное, Сорокино и Нижняя Есауловка. Продолжится оснащение Манской районной больницы. В учреждение поступят ультразвуковая и эндоскопическая системы, новый операционный стол, передвижной аппарат УЗИ, дополнительное оборудование для стоматологи", – цитирует пресс-служба и.о. министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика. Продолжается и обновление медицинского автопарка в районе. В этом году за счет федерального бюджета для Манской районной больницы приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса "В". А в 2026 году за счет краевого бюджета закупят автомобиль скорой класса "А".

https://ria.ru/20231219/poliklinika-1916628458.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, красноярский край, россия, владимир путин