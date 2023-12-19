https://ria.ru/20231219/pogranstrazha-1916829365.html

Нелегалы дважды пытались напасть на польских пограничников

Нелегалы дважды пытались напасть на польских пограничников - РИА Новости, 19.12.2023

Нелегалы дважды пытались напасть на польских пограничников

Группа мужчин дважды пыталась напасть на патруль Польской погранстражи на границе с Белоруссией, сообщила Погранстража Польши. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T22:34

2023-12-19T22:34

2023-12-19T22:34

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ВАРШАВА, 19 дек - РИА Новости. Группа мужчин дважды пыталась напасть на патруль Польской погранстражи на границе с Белоруссией, сообщила Погранстража Польши. "В районе Беловежи и Дубице-Церкевне мигранты, недовольные тем, что они не могут нелегально пересечь белорусско-польскую границу, напали на польские службы. Они бросали камни и ветки в офицеров и солдат", - сказано в сообщении. Инцидент произошел в Подляском отделении погранстражи Дубице-Церкевне. Девять человек, находившиеся на белорусской стороне границы, бросали камни, палки и стреляли из рогаток. Агрессивные люди скрывали свои лица под балаклавами. "К счастью, в ходе этого инцидента никто не пострадал", - отмечается в сообщении. Также было отмечено, что в декабре 2023 года сотрудники Подляской погранстражи зафиксировали 255 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20231219/ekonomika-1916746574.html

https://ria.ru/20231219/polsha-1916715932.html

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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз