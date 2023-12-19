https://ria.ru/20231219/podkhody-1916726829.html

Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу

Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу

Минобороны России уточнило подходы к применению войск, серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:17

2023-12-19T15:17

2023-12-19T15:18

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Минобороны России уточнило подходы к применению войск, серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В условиях современных боевых действий уточнили подходы к применению войск", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он подчеркнул, что серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя. Кроме того, были созданы и развернуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации. "Пересмотрели подходы по формированию резервов. В результате в каждой армии имеется свой резервный полк", - добавил министр.

https://ria.ru/20231219/opk-1916701808.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)