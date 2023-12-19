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Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
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15:17 19.12.2023 (обновлено: 15:18 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/podkhody-1916726829.html
Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу
Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу
Минобороны России уточнило подходы к применению войск, серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:17
2023-12-19T15:18
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Минобороны России уточнило подходы к применению войск, серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В условиях современных боевых действий уточнили подходы к применению войск", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он подчеркнул, что серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя. Кроме того, были созданы и развернуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации. "Пересмотрели подходы по формированию резервов. В результате в каждой армии имеется свой резервный полк", - добавил министр.
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сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу

Шойгу: МО уточнило подходы к применению войск, тактике общевойскового боя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Минобороны России уточнило подходы к применению войск, серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В условиях современных боевых действий уточнили подходы к применению войск", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя. Кроме того, были созданы и развернуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации.
"Пересмотрели подходы по формированию резервов. В результате в каждой армии имеется свой резервный полк", - добавил министр.
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Сергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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