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Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу
Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу
Минобороны России уточнило подходы к применению войск, серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:17
2023-12-19T15:17
2023-12-19T15:18
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Минобороны России уточнило подходы к применению войск, серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В условиях современных боевых действий уточнили подходы к применению войск", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он подчеркнул, что серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя. Кроме того, были созданы и развернуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации. "Пересмотрели подходы по формированию резервов. В результате в каждой армии имеется свой резервный полк", - добавил министр.
https://ria.ru/20231219/opk-1916701808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны уточнило подходы к применению войск, заявил Шойгу
Шойгу: МО уточнило подходы к применению войск, тактике общевойскового боя
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Минобороны России уточнило подходы к применению войск, серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В условиях современных боевых действий уточнили подходы к применению войск", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя. Кроме того, были созданы и развернуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации.
"Пересмотрели подходы по формированию резервов. В результате в каждой армии имеется свой резервный полк", - добавил министр.
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