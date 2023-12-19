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Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО

Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО

Российские войска в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:44

2023-12-19T14:44

2023-12-19T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Также министр поручил подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024".

https://ria.ru/20231219/voennosluzhaschie-1916714401.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, нато