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Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО
Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО
Российские войска в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:44
2023-12-19T14:44
2023-12-19T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Также министр поручил подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024".
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безопасность, россия, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, НАТО
Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО
Шойгу: ВС РФ в 2024 году проведет боевую подготовку из-за угроз расширения НАТО