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Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/podgotovka-1916716483.html
Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО
Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО
Российские войска в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:44
2023-12-19T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Также министр поручил подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024".
https://ria.ru/20231219/voennosluzhaschie-1916714401.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, НАТО
Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО

Шойгу: ВС РФ в 2024 году проведет боевую подготовку из-за угроз расширения НАТО

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на Восток", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Также министр поручил подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Шойгу: число военнослужащих по контракту к концу 2024 года увеличится
Вчера, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуНАТО
 
 
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