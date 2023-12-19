https://ria.ru/20231219/podderzhka-1916792919.html

Министры финансов G7 подтвердили решимость поддержать Украину

Министры финансов G7 подтвердили решимость поддержать Украину - РИА Новости, 19.12.2023

Министры финансов G7 подтвердили решимость поддержать Украину

Министры финансов G7 подтвердили твердую решимость поддержать Украину, сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на министра финансов Японии Сюньити Судзуки. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:32

2023-12-19T18:32

2023-12-19T18:32

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министры финансов G7 подтвердили твердую решимость поддержать Украину, сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на министра финансов Японии Сюньити Судзуки. "На встрече министры финансов G7 также подтвердили свою твердую решимость поддержать Украину", - пишет издание. Ранее агентство Kyodo со ссылкой на министра финансов Японии сообщило, что власти страны готовы предоставить Украине дополнительный пакет помощи в размере 650 миллиардов иен (4,5 миллиарда долларов). Предполагается, что финансовые ресурсы для поддержки Украины поступят из дополнительного бюджета Японии на 2023 год и бюджета на 2024 год. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231219/pomosch-1916790062.html

https://ria.ru/20231219/dostoinstvo-1916755872.html

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