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Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу - РИА Новости, 19.12.2023
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу
Педагогический состав лицея башкирского села Кабаково приготовила для участников спецоперации яблочную пастилу из ста килограммов фруктов, сообщила директор... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:49
2023-12-19T16:49
2023-12-19T16:49
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УФА, 19 дек – РИА Новости. Педагогический состав лицея башкирского села Кабаково приготовила для участников спецоперации яблочную пастилу из ста килограммов фруктов, сообщила директор лицея Миляуша Кусябаева. "Витамины от МОБУ лицей д. Кабаково - нашим бойцам на СВО. Педагоги лицея перед новогодними праздниками приготовили яблочную пастилу для наших солдат. За счет яблочной основы пастила богата клетчаткой, углеводами, пищевыми волокнами, органическими кислотами, железом, кальцием, фосфором, цинком, йодом, медью, белками, а также витаминами А, В и С", - написала директор лицея на своей странице в "ВКонтакте". Кусябаева в соцсети рассказала о пользе яблок для организма: повышается иммунитет, вырабатывается энергия, борется с вирусами и поднимает настроение. "Хочется отметить, что процесс приготовления пастилы - процесс не одного дня. У нас он растянулся на неделю, так как и масса яблок была не маленькая. Особую благодарность выражаем ИП Аминевой Олесе Юрисовне и ИП Абдуллоеву Сарабеку Сафаралиевичу за спонсорскую помощь в виде свежих яблок в количестве 100 килограммов. Большое спасибо нашему педагогическому коллективу за активную жизненную позицию и сплоченность! Молодцы! А наши бойцы пусть порадуются нашим полезным сладостям, благо, что пастила не скоропортящийся продукт", - добавила Кусябаева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика башкортостан
Надежные люди, Общество, Республика Башкортостан
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу
Педагоги лицея башкирского села приготовили для участников СВО яблочную пастилу
УФА, 19 дек – РИА Новости. Педагогический состав лицея башкирского села Кабаково приготовила для участников спецоперации яблочную пастилу из ста килограммов фруктов, сообщила директор лицея Миляуша Кусябаева.
«
"Витамины от МОБУ лицей д. Кабаково - нашим бойцам на СВО. Педагоги лицея перед новогодними праздниками приготовили яблочную пастилу для наших солдат. За счет яблочной основы пастила богата клетчаткой, углеводами, пищевыми волокнами, органическими кислотами, железом, кальцием, фосфором, цинком, йодом, медью, белками, а также витаминами А, В и С", - написала директор лицея на своей странице в "ВКонтакте".
Кусябаева в соцсети рассказала о пользе яблок для организма: повышается иммунитет, вырабатывается энергия, борется с вирусами и поднимает настроение.
"Хочется отметить, что процесс приготовления пастилы - процесс не одного дня. У нас он растянулся на неделю, так как и масса яблок была не маленькая. Особую благодарность выражаем ИП Аминевой Олесе Юрисовне и ИП Абдуллоеву Сарабеку Сафаралиевичу за спонсорскую помощь в виде свежих яблок в количестве 100 килограммов. Большое спасибо нашему педагогическому коллективу за активную жизненную позицию и сплоченность! Молодцы! А наши бойцы пусть порадуются нашим полезным сладостям, благо, что пастила не скоропортящийся продукт", - добавила Кусябаева.