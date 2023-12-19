Рейтинг@Mail.ru
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
16:49 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/pastila-1916760270.html
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу - РИА Новости, 19.12.2023
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу
Педагогический состав лицея башкирского села Кабаково приготовила для участников спецоперации яблочную пастилу из ста килограммов фруктов, сообщила директор... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:49
2023-12-19T16:49
надежные люди
общество
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916753398_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_15f2b3832c4a768f2829c06931b88585.jpg
УФА, 19 дек – РИА Новости. Педагогический состав лицея башкирского села Кабаково приготовила для участников спецоперации яблочную пастилу из ста килограммов фруктов, сообщила директор лицея Миляуша Кусябаева. "Витамины от МОБУ лицей д. Кабаково - нашим бойцам на СВО. Педагоги лицея перед новогодними праздниками приготовили яблочную пастилу для наших солдат. За счет яблочной основы пастила богата клетчаткой, углеводами, пищевыми волокнами, органическими кислотами, железом, кальцием, фосфором, цинком, йодом, медью, белками, а также витаминами А, В и С", - написала директор лицея на своей странице в "ВКонтакте". Кусябаева в соцсети рассказала о пользе яблок для организма: повышается иммунитет, вырабатывается энергия, борется с вирусами и поднимает настроение. "Хочется отметить, что процесс приготовления пастилы - процесс не одного дня. У нас он растянулся на неделю, так как и масса яблок была не маленькая. Особую благодарность выражаем ИП Аминевой Олесе Юрисовне и ИП Абдуллоеву Сарабеку Сафаралиевичу за спонсорскую помощь в виде свежих яблок в количестве 100 килограммов. Большое спасибо нашему педагогическому коллективу за активную жизненную позицию и сплоченность! Молодцы! А наши бойцы пусть порадуются нашим полезным сладостям, благо, что пастила не скоропортящийся продукт", - добавила Кусябаева.
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916753398_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_4431cc2ac7ad779a4957fe34a4253cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика башкортостан
Надежные люди, Общество, Республика Башкортостан
Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу

Педагоги лицея башкирского села приготовили для участников СВО яблочную пастилу

© Фото : Лицей села Кабаково Кармаскалинского района Башкирии/ВКонтактеЯблочную пастилу изготовили сельские учительницы бойцам из Башкирии
Яблочную пастилу изготовили сельские учительницы бойцам из Башкирии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Лицей села Кабаково Кармаскалинского района Башкирии/ВКонтакте
Яблочную пастилу изготовили сельские учительницы бойцам из Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 19 дек – РИА Новости. Педагогический состав лицея башкирского села Кабаково приготовила для участников спецоперации яблочную пастилу из ста килограммов фруктов, сообщила директор лицея Миляуша Кусябаева.
«
"Витамины от МОБУ лицей д. Кабаково - нашим бойцам на СВО. Педагоги лицея перед новогодними праздниками приготовили яблочную пастилу для наших солдат. За счет яблочной основы пастила богата клетчаткой, углеводами, пищевыми волокнами, органическими кислотами, железом, кальцием, фосфором, цинком, йодом, медью, белками, а также витаминами А, В и С", - написала директор лицея на своей странице в "ВКонтакте".
Кусябаева в соцсети рассказала о пользе яблок для организма: повышается иммунитет, вырабатывается энергия, борется с вирусами и поднимает настроение.
"Хочется отметить, что процесс приготовления пастилы - процесс не одного дня. У нас он растянулся на неделю, так как и масса яблок была не маленькая. Особую благодарность выражаем ИП Аминевой Олесе Юрисовне и ИП Абдуллоеву Сарабеку Сафаралиевичу за спонсорскую помощь в виде свежих яблок в количестве 100 килограммов. Большое спасибо нашему педагогическому коллективу за активную жизненную позицию и сплоченность! Молодцы! А наши бойцы пусть порадуются нашим полезным сладостям, благо, что пастила не скоропортящийся продукт", - добавила Кусябаева.
© Фото : Лицей села Кабаково Кармаскалинского района Башкирии/ВКонтактеЯблочную пастилу изготовили сельские учительницы бойцам из Башкирии
Яблочную пастилу изготовили сельские учительницы бойцам из Башкирии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Лицей села Кабаково Кармаскалинского района Башкирии/ВКонтакте
Яблочную пастилу изготовили сельские учительницы бойцам из Башкирии
 
Надежные людиОбществоРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала