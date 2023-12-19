https://ria.ru/20231219/pastila-1916760270.html

Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу

Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу - РИА Новости, 19.12.2023

Сельские учительницы изготовили бойцам из Башкирии яблочную пастилу

Педагогический состав лицея башкирского села Кабаково приготовила для участников спецоперации яблочную пастилу из ста килограммов фруктов, сообщила директор... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:49

2023-12-19T16:49

2023-12-19T16:49

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республика башкортостан

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УФА, 19 дек – РИА Новости. Педагогический состав лицея башкирского села Кабаково приготовила для участников спецоперации яблочную пастилу из ста килограммов фруктов, сообщила директор лицея Миляуша Кусябаева. "Витамины от МОБУ лицей д. Кабаково - нашим бойцам на СВО. Педагоги лицея перед новогодними праздниками приготовили яблочную пастилу для наших солдат. За счет яблочной основы пастила богата клетчаткой, углеводами, пищевыми волокнами, органическими кислотами, железом, кальцием, фосфором, цинком, йодом, медью, белками, а также витаминами А, В и С", - написала директор лицея на своей странице в "ВКонтакте". Кусябаева в соцсети рассказала о пользе яблок для организма: повышается иммунитет, вырабатывается энергия, борется с вирусами и поднимает настроение. "Хочется отметить, что процесс приготовления пастилы - процесс не одного дня. У нас он растянулся на неделю, так как и масса яблок была не маленькая. Особую благодарность выражаем ИП Аминевой Олесе Юрисовне и ИП Абдуллоеву Сарабеку Сафаралиевичу за спонсорскую помощь в виде свежих яблок в количестве 100 килограммов. Большое спасибо нашему педагогическому коллективу за активную жизненную позицию и сплоченность! Молодцы! А наши бойцы пусть порадуются нашим полезным сладостям, благо, что пастила не скоропортящийся продукт", - добавила Кусябаева.

республика башкортостан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, республика башкортостан