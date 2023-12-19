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Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО
Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО
Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:27
2023-12-19T14:27
2023-12-19T14:27
россия
сергей шойгу
нато
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/nato-1916704125.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО
Шойгу: Россия обгоняет НАТО в производстве высокотехнологичного оружия