Рейтинг@Mail.ru
Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916710907.html
Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО
Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО
Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:27
2023-12-19T14:27
россия
сергей шойгу
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881892510_0:146:2773:1706_1920x0_80_0_0_8a0fa63753669a34d44e9ec948ad834b.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/nato-1916704125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881892510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f47aab30b8e1b63cae67df05cdc5b31f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО

Шойгу: Россия обгоняет НАТО в производстве высокотехнологичного оружия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", - сказал он.
Путин: Сказали, что ни дюйма на восток: хрена с два, у нашего забора торчат - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин заявил, что НАТО врет беззастенчиво и на каждом шагу
Вчера, 14:05
 
РоссияСергей ШойгуНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала