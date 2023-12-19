https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916710907.html

Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО

Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО

Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:27

2023-12-19T14:27

2023-12-19T14:27

россия

сергей шойгу

нато

безопасность

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/nato-1916704125.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей шойгу, нато, безопасность