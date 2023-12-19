https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916624540.html

В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия

В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия - РИА Новости, 19.12.2023

В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия

ВСУ беспомощны против российских планирующих бомб, представляющих большую опасность для украинских военных, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T05:51

2023-12-19T05:51

2023-12-19T05:51

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785715317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bc8a48205f3fe8577fb31f3ef40a96e.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ВСУ беспомощны против российских планирующих бомб, представляющих большую опасность для украинских военных, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс."ВКС России <…> начали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением, которые при сбросе с высоты десятков тысяч футов могут пролетать до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания", — заявил журналист.В своей статье он привел слова украинского военного, назвавшего планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" ВСУ.По словам обозревателя, нанесение ударов подобным методом позволяет российским самолетам оставаться вне зоны досягаемости "большинства наземных средств ПВО Украины".Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.

https://ria.ru/20231219/uchast-1916621815.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вооруженные силы украины, россия, украина