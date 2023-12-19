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В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия - РИА Новости, 19.12.2023
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05:51 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916624540.html
В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия
В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия - РИА Новости, 19.12.2023
В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия
ВСУ беспомощны против российских планирующих бомб, представляющих большую опасность для украинских военных, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:51
2023-12-19T05:51
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ВСУ беспомощны против российских планирующих бомб, представляющих большую опасность для украинских военных, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.&quot;ВКС России &lt;…&gt; начали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением, которые при сбросе с высоты десятков тысяч футов могут пролетать до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания&quot;, — заявил журналист.В своей статье он привел слова украинского военного, назвавшего планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" ВСУ.По словам обозревателя, нанесение ударов подобным методом позволяет российским самолетам оставаться вне зоны досягаемости "большинства наземных средств ПВО Украины".Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия

Forbes: ВСУ беспомощны против российских планирующих бомб

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ВСУ беспомощны против российских планирующих бомб, представляющих большую опасность для украинских военных, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«

"ВКС России <…> начали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением, которые при сбросе с высоты десятков тысяч футов могут пролетать до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания", — заявил журналист.

В своей статье он привел слова украинского военного, назвавшего планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" ВСУ.
По словам обозревателя, нанесение ударов подобным методом позволяет российским самолетам оставаться вне зоны досягаемости "большинства наземных средств ПВО Украины".
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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