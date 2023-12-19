https://ria.ru/20231219/oppozitsiya-1916815901.html

Прозападная оппозиция вышла на протест в Белграде

Прозападная оппозиция вышла на протест в Белграде - РИА Новости, 19.12.2023

Прозападная оппозиция вышла на протест в Белграде

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" перекрыли движение на улице перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) в центре... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:37

2023-12-19T20:37

2023-12-19T20:37

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БЕЛГРАД, 19 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" перекрыли движение на улице перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Представители прозападной оппозиции в ночь на вторник выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" в Белграде и устроили протесты в центре города. Лидеры оппозиции Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли в здание избиркома, вручили "фотодоказательства" и документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и призвали граждан на новый протест оппозиции в 18.00 (20.00 мск). К этому времени протестующие развернули транспарант "Сербия против насилия" и прикрепили его к ограждению избиркома. Активисты вышли на проезжую часть центральной улицы Краля Милана между избирком и президентской администрацией и перекрыли движение. Толпа свистит, дудит в вувезеле, слышны неодобрительные выкрики. Многие сербы во вторник отмечают православный праздник Николая Чудотворца, поэтому к 18.10 (20.10 мск) собралось меньше демонстрантов, чем в понедельник. По мнению лидеров движения "Сербия против насилия", голоса ее избирателей на выборах "украдены", а в Белград якобы "подвезены властями" около 40 тысяч избирателей из других городов, а также сербов из РС БиГ с двойным гражданством, но без столичной прописки. Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%, на третьем - правопатриотическое движение "Доктор Милош Йованович - Надежда для Сербии". По последним данным Республиканской избирательной комиссии по результатам обработки материалов с 8 195 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,66% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,7%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,56%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,03% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,69% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,7% "Союз венгров Воеводины". Полиция Сербии во вторник задержала двух участников оппозиционного протеста перед Республиканской избирательной комиссией (РИК) в ночь на вторник за нападение на директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича, а также на полицейского и за другие нарушения. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231219/serbiya-1916748525.html

https://ria.ru/20231219/serbiya-1916632800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), москва, александр вучич, николай чудотворец, рик, ивица дачич