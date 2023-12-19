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В Таганроге пройдет проверка систем оповещения населения - РИА Новости, 19.12.2023
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12:13 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/opoveschenie-1916675719.html
В Таганроге пройдет проверка систем оповещения населения
В Таганроге пройдет проверка систем оповещения населения - РИА Новости, 19.12.2023
В Таганроге пройдет проверка систем оповещения населения
Проверка систем оповещения населения с включением громкоговорителей пройдет в Таганроге Ростовской области 20 декабря, сообщил глава администрации города Андрей РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:13
2023-12-19T12:13
общество
таганрог
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Проверка систем оповещения населения с включением громкоговорителей пройдет в Таганроге Ростовской области 20 декабря, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram-канале."Двадцатого декабря в 11.20 в городе будет проводиться проверка работоспособности средств оповещения населения с включением громкоговорителей", - написал он.Фатеев попросил горожан сохранять спокойствие. Таганрог является самым западным городом Ростовской области. Расположен примерно в 60 километрах от Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20231004/opoveschenie-1900411459.html
таганрог
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общество, таганрог, ростовская область
Общество, Таганрог, Ростовская область
В Таганроге пройдет проверка систем оповещения населения

В Таганроге 20 декабря пройдет проверка систем оповещения населения

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости. Проверка систем оповещения населения с включением громкоговорителей пройдет в Таганроге Ростовской области 20 декабря, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в Telegram-канале.
"Двадцатого декабря в 11.20 в городе будет проводиться проверка работоспособности средств оповещения населения с включением громкоговорителей", - написал он.
Фатеев попросил горожан сохранять спокойствие.
Таганрог является самым западным городом Ростовской области. Расположен примерно в 60 километрах от Донецкой Народной Республики.
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ОбществоТаганрогРостовская область
 
 
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