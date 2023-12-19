Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 19.12.2023 (обновлено: 15:33 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/onkologiya-1916725217.html
В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей
В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей - РИА Новости, 19.12.2023
В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей
Первое онкологическое отделение для детей появится в Новгородской области на базе Областной детской больницы, рассказал губернатор Андрей Никитин во время... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:12
2023-12-19T15:33
новгородская область
великий новгород
боровичи
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916730838_0:85:1776:1084_1920x0_80_0_0_ce6ff873f9ac4ddaf33c4502d8d175d3.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Первое онкологическое отделение для детей появится в Новгородской области на базе Областной детской больницы, рассказал губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям. Выступая в филармонии, он сообщил, что в эти дни в Великом Новгороде после полной реконструкции открывается перинатальный центр имени Валерия Мишекурина. Задача на 2024 год, объявленный президентом Годом семьи, - продолжить реновацию всей системы акушерско-гинекологической службы региона. В рамках пилотного проекта по рождаемости в Боровичах, Руссе и Валдае предстоит отремонтировать женские консультации и родильные отделения, оснастить их новым оборудованием. "Приоритетная задача – развитие детского здравоохранения. Мы продолжим ремонтировать нашу областную больницу. Цель на следующий год – создать там с нуля онкологическое отделение, где ежегодно смогут проходить лечение 128 детей. Необходимо также развивать отделение детской реабилитации – увеличить его мощности в два раза", - сказал Никитин. Он также поручил профильному министерству завершить в 2024 году строительство детско-взрослой поликлиники в Боровичах, а также полностью отремонтировать и обновить оборудование в отделении областной больницы, где жители получают ежедневные процедуры на аппарате "искусственная почка".
https://ria.ru/20231219/oez-1916724616.html
новгородская область
великий новгород
боровичи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916730838_99:0:1678:1184_1920x0_80_0_0_bda6d624dd91ce090f3a23de48ff8bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, великий новгород, боровичи, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Великий Новгород, Боровичи, Андрей Никитин (политик)
В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей

Никитин: в Новгородской области появится онкологическое отделение для детей

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
Губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Первое онкологическое отделение для детей появится в Новгородской области на базе Областной детской больницы, рассказал губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям.
Выступая в филармонии, он сообщил, что в эти дни в Великом Новгороде после полной реконструкции открывается перинатальный центр имени Валерия Мишекурина. Задача на 2024 год, объявленный президентом Годом семьи, - продолжить реновацию всей системы акушерско-гинекологической службы региона. В рамках пилотного проекта по рождаемости в Боровичах, Руссе и Валдае предстоит отремонтировать женские консультации и родильные отделения, оснастить их новым оборудованием.
"Приоритетная задача – развитие детского здравоохранения. Мы продолжим ремонтировать нашу областную больницу. Цель на следующий год – создать там с нуля онкологическое отделение, где ежегодно смогут проходить лечение 128 детей. Необходимо также развивать отделение детской реабилитации – увеличить его мощности в два раза", - сказал Никитин.
Он также поручил профильному министерству завершить в 2024 году строительство детско-взрослой поликлиники в Боровичах, а также полностью отремонтировать и обновить оборудование в отделении областной больницы, где жители получают ежедневные процедуры на аппарате "искусственная почка".
Губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
ОЭЗ "Новгородская" расширят на 402 гектара
Вчера, 15:10
 
Новгородская областьВеликий НовгородБоровичиАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала