https://ria.ru/20231219/onkologiya-1916725217.html

В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей

В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей - РИА Новости, 19.12.2023

В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей

Первое онкологическое отделение для детей появится в Новгородской области на базе Областной детской больницы, рассказал губернатор Андрей Никитин во время... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:12

2023-12-19T15:12

2023-12-19T15:33

новгородская область

великий новгород

боровичи

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Первое онкологическое отделение для детей появится в Новгородской области на базе Областной детской больницы, рассказал губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям. Выступая в филармонии, он сообщил, что в эти дни в Великом Новгороде после полной реконструкции открывается перинатальный центр имени Валерия Мишекурина. Задача на 2024 год, объявленный президентом Годом семьи, - продолжить реновацию всей системы акушерско-гинекологической службы региона. В рамках пилотного проекта по рождаемости в Боровичах, Руссе и Валдае предстоит отремонтировать женские консультации и родильные отделения, оснастить их новым оборудованием. "Приоритетная задача – развитие детского здравоохранения. Мы продолжим ремонтировать нашу областную больницу. Цель на следующий год – создать там с нуля онкологическое отделение, где ежегодно смогут проходить лечение 128 детей. Необходимо также развивать отделение детской реабилитации – увеличить его мощности в два раза", - сказал Никитин. Он также поручил профильному министерству завершить в 2024 году строительство детско-взрослой поликлиники в Боровичах, а также полностью отремонтировать и обновить оборудование в отделении областной больницы, где жители получают ежедневные процедуры на аппарате "искусственная почка".

https://ria.ru/20231219/oez-1916724616.html

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Варвара Скокшина

новгородская область, великий новгород, боровичи, андрей никитин (политик)