https://ria.ru/20231219/onkologiya-1916725217.html
В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей
В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей - РИА Новости, 19.12.2023
В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей
Первое онкологическое отделение для детей появится в Новгородской области на базе Областной детской больницы, рассказал губернатор Андрей Никитин во время... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:12
2023-12-19T15:12
2023-12-19T15:33
новгородская область
великий новгород
боровичи
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Первое онкологическое отделение для детей появится в Новгородской области на базе Областной детской больницы, рассказал губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям. Выступая в филармонии, он сообщил, что в эти дни в Великом Новгороде после полной реконструкции открывается перинатальный центр имени Валерия Мишекурина. Задача на 2024 год, объявленный президентом Годом семьи, - продолжить реновацию всей системы акушерско-гинекологической службы региона. В рамках пилотного проекта по рождаемости в Боровичах, Руссе и Валдае предстоит отремонтировать женские консультации и родильные отделения, оснастить их новым оборудованием. "Приоритетная задача – развитие детского здравоохранения. Мы продолжим ремонтировать нашу областную больницу. Цель на следующий год – создать там с нуля онкологическое отделение, где ежегодно смогут проходить лечение 128 детей. Необходимо также развивать отделение детской реабилитации – увеличить его мощности в два раза", - сказал Никитин. Он также поручил профильному министерству завершить в 2024 году строительство детско-взрослой поликлиники в Боровичах, а также полностью отремонтировать и обновить оборудование в отделении областной больницы, где жители получают ежедневные процедуры на аппарате "искусственная почка".
https://ria.ru/20231219/oez-1916724616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, великий новгород, боровичи, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Великий Новгород, Боровичи, Андрей Никитин (политик)
В Новгородской области появится первое онкологическое отделение для детей
Никитин: в Новгородской области появится онкологическое отделение для детей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Первое онкологическое отделение для детей появится в Новгородской области на базе Областной детской больницы, рассказал губернатор Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям.
Выступая в филармонии, он сообщил, что в эти дни в Великом Новгороде
после полной реконструкции открывается перинатальный центр имени Валерия Мишекурина. Задача на 2024 год, объявленный президентом Годом семьи, - продолжить реновацию всей системы акушерско-гинекологической службы региона. В рамках пилотного проекта по рождаемости в Боровичах
, Руссе и Валдае предстоит отремонтировать женские консультации и родильные отделения, оснастить их новым оборудованием.
"Приоритетная задача – развитие детского здравоохранения. Мы продолжим ремонтировать нашу областную больницу. Цель на следующий год – создать там с нуля онкологическое отделение, где ежегодно смогут проходить лечение 128 детей. Необходимо также развивать отделение детской реабилитации – увеличить его мощности в два раза", - сказал Никитин.
Он также поручил профильному министерству завершить в 2024 году строительство детско-взрослой поликлиники в Боровичах, а также полностью отремонтировать и обновить оборудование в отделении областной больницы, где жители получают ежедневные процедуры на аппарате "искусственная почка".
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