https://ria.ru/20231219/oez-1916664556.html

ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности

ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности - РИА Новости, 19.12.2023

ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности

Особая экономическая зона "Липецк" заняла второе место VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России-2023 среди зон... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:35

2023-12-19T11:35

2023-12-19T11:35

липецкая область

липецкая область

"липецк"

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" заняла второе место VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России-2023 среди зон промышленно-производственного типа, сообщается на сайте правительства Липецкой области. В 2023 году эксперты оценили 32 экономические зоны. 33 показателя рейтинга сформированы по семи функциональным блокам. ОЭЗ "Липецк" заняла второе место. Первое место у ОЭЗ "Алабуга", третье – у ПОЭЗ "Ульяновск". "Инвестиционная привлекательность – важная составляющая экономического процветания территории. Причем это понятие включает совокупность факторов, также оказывающих положительное влияние на развитие социальной сферы", – отметил Артамонов, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231219/gulyaniya-1916651477.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, "липецк"