ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности
ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" заняла второе место VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России-2023 среди зон промышленно-производственного типа, сообщается на сайте правительства Липецкой области.
В 2023 году эксперты оценили 32 экономические зоны. 33 показателя рейтинга сформированы по семи функциональным блокам. ОЭЗ "Липецк" заняла второе место. Первое место у ОЭЗ "Алабуга", третье – у ПОЭЗ "Ульяновск".
"Инвестиционная привлекательность – важная составляющая экономического процветания территории. Причем это понятие включает совокупность факторов, также оказывающих положительное влияние на развитие социальной сферы", – отметил Артамонов, его слова приводит пресс-служба.