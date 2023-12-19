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ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности - РИА Новости, 19.12.2023
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Липецкая область
 
11:35 19.12.2023
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ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности
ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности - РИА Новости, 19.12.2023
ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности
Особая экономическая зона "Липецк" заняла второе место VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России-2023 среди зон... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:35
2023-12-19T11:35
липецкая область
липецкая область
"липецк"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" заняла второе место VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России-2023 среди зон промышленно-производственного типа, сообщается на сайте правительства Липецкой области. В 2023 году эксперты оценили 32 экономические зоны. 33 показателя рейтинга сформированы по семи функциональным блокам. ОЭЗ "Липецк" заняла второе место. Первое место у ОЭЗ "Алабуга", третье – у ПОЭЗ "Ульяновск". "Инвестиционная привлекательность – важная составляющая экономического процветания территории. Причем это понятие включает совокупность факторов, также оказывающих положительное влияние на развитие социальной сферы", – отметил Артамонов, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231219/gulyaniya-1916651477.html
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липецкая область, "липецк"
Липецкая область, Липецкая область, "Липецк"
ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности

ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности
ОЭЗ Липецк заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" заняла второе место VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России-2023 среди зон промышленно-производственного типа, сообщается на сайте правительства Липецкой области.
В 2023 году эксперты оценили 32 экономические зоны. 33 показателя рейтинга сформированы по семи функциональным блокам. ОЭЗ "Липецк" заняла второе место. Первое место у ОЭЗ "Алабуга", третье – у ПОЭЗ "Ульяновск".
"Инвестиционная привлекательность – важная составляющая экономического процветания территории. Причем это понятие включает совокупность факторов, также оказывающих положительное влияние на развитие социальной сферы", – отметил Артамонов, его слова приводит пресс-служба.
Места гуляний в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Липецкой области отремонтировали дороги к местам новогодних гуляний
Вчера, 10:43
 
Липецкая областьЛипецкая область"Липецк"
 
 
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